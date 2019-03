Anticipazioni Uomini e Donne: Teresa e Andrea dopo il confronto in studio, ultimi dettagli

Dopo il primissimo confronto tra Teresa e Andrea nello studio di Uomini e Donne, ne sono successe davvero di tutti i colori. I due hanno avuto modo di interfacciarsi durante una speciale registrazione del Trono Classico a cui era presente anche la non scelta, ovvero Antonio Moriconi. L’incontro, in onda su Canale 5 questo pomeriggio 7 Marzo 2019, non è andato a finire assolutamente bene. Nonostante ciò, le anticipazioni successive e i vari indizi social promettono molto bene. Con l’aiuto della redazione del programma di Maria De Filippi, Dal Corso ha rincontrato l’ex tronista di Napoli nello stesso castello dove è avvenuta la scelta. Lui ha capito di voler avere una seconda possibilità. Di fronte alla richiesta del ragazzo, la diretta interessata ha preferito prendersi del tempo per capire quale sia la cosa migliore per lei.

Dopo il secondo incontro al castello, Teresa Langella è tornata in studio dalla De Filippi. La ragazza ha raccontato quanto accaduto con Dal Corso e ha spiegato di avergli lasciato il suo numero di telefono. Al momento, i diretti interessati non hanno ancora svelato cosa è successo tra di loro dopo il nuovo confronto. Da Instagram sono però arrivati alcuni interessantissimi indizi. Andrea ha iniziato a seguire la Langella e lei ha pubblicato della strane storie sul proprio profilo. Prima ha mostrato dei biscotti plasmon, gli stessi che la sua scelta ha fatto recapitare nella stanza di Antonio mentre quest’ultimo era con la tronista. Poi ha fatto sapere che: “Fa male farsi male.”

Uomini e Donne, Teresa perdona Andrea? Indizi social

Ora, i fan di Uomini e Donne sono tutti in attesa di capire come andrà a finire. Lei deciderò di dare ad Andrea una seconda possibilità o preferirà proseguire da sola?! Staremo a vedere. Intanto, il terzo incontro sembra non essere ancora arrivato. Entrambi sono super attivi sui social e a quanto pare ognuno sta nel suo.