Uomini e Donne Tara Cristian: “Avvocato avrà da fare”, sfogo dopo Cristina

La fine della storia d’amore tra Tara Gabrieletto e Cristian Galella, che almeno su carta sono ancora sposati, in attesa della conclusione di tutto l’iter burocratico, ha fatto senz’altro discutere. In tanti si sono chiesti perché sia finita e in non pochi hanno voluto saperne di più dalla Gabrieletto che però – come Cristian, del resto – non è stata chiarissima sulla relazione: questo sia per tutelare sé stessa sia per evitare di gettare fango su una storia che li ha tenuti uniti per molto tempo. Peccato che non va sempre tutto secondo i piani e Tara si è trovata costretta a replicare ai racconti di una delle Dame più conosciute del Trono Over di Uomini e Donne, Cristina Incorvaia, che ha anche partecipato con David Scarantino a Temptation Island; la risposta della Gabrieletto è stata dura, al punto che sembra sia anche disposta a ricorrere agli avvocati.

Uomini e Donne, Tara Gabrieletto furiosa dopo le confessioni di Cristina Incorvaia: cos’è successo su Instagram

Tutto nasce dalle confessioni di Cristina che aveva raccontato di una storia con Cristian; tra le due pare esserci stata una telefonata di cui si è parlato sui giornali e che sta facendo parlare parecchio in queste ore. Oggi gli ultimi aggiornamenti vengono dal profilo Instagram di Tara che tra le sue storie ha mostrato di essere infastidita dai pettegolezzi continui e da chi “non brillando di luce propria” ha bisogno di fare i nomi di altre persone per finire al centro dell’attenzione. “Il mio avvocato – ha precisato a un certo punto la Gabrieletto – avrà un sacco da fare e ci sarà un sacco da divertirsi”. Non sappiamo se le intenzioni di Tara siano effettivamente quelle di procedere legalmente contro chi inventa gossip o sfrutta il suo nome per mettersi in mostra; è certo però che l’ex di Cristian sia davvero provata da quanto sta succedendo dopo che i due hanno parlato della fine della loro storia d’amore.

Tara e Cristian Gallella dopo la storia nata a Uomini e Donne, questione di privacy: le esigenze dei due ex

Ricordiamo che di recente si era parlato anche di un presunto avvicinamento fra Gallella e Selvaggia Roma, beccati entrambi in un locale assieme ad amici in comune. Solo gossip, chiaramente, su cui nessuno dei due è intervenuto. Si è anche parlato di nuove fiamme sia per Cristian sia per Tara ma al momento non vi è nulla di certo, anche perché, usciti da una relazione così importante in modo non proprio pacifico, è comprensibile che entrambi vogliano evitare di finire nel tritacarne della cronaca rosa. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo.