Uomini e Donne Cristian Tara, parole forti post-rottura: “Tornata me stessa”

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto si sono lasciati e la notizia per quanto inaspettata era stata già anticipata da non pochi rumor, visto che entrambi non comparivano più insieme da un po’. Non sappiamo come siano andate davvero le cose, e proprio l’ex tronista di Uomini e Donne parlando ai fan aveva detto chiaramente che non avrebbe mai spiegato i motivi dell’allontanamento; oggi però è Tara con un suo messaggio a far capire che la relazione era diventata tossica per lei e per la sua stabilità: sono parole forti, quella dell’ex corteggiatrice, che a dirla tutta non fanno pensar bene di Cristian. Tutto è successo perché alcuni sostenitori della coppia (o almeno di Tara) hanno visto Cristian divertirsi e tornare attivo sui social; a quel punto hanno iniziato a mandare messaggi alla Gabrieletto che ha deciso subito di intervenire.

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, malessere dopo la rottura della coppia di Uomini e Donne

Tara ha chiesto a tutti di non riferirle più niente su Cristian perché non le interessa nulla né di lui né della sua vita. Se si fosse limitata solo a queste poche parole non ci saremmo insospettiti; il punto è che la Gabrieletto ha iniziato a fare dei discorsi piuttosto strani che davano chiaramente a capire che in qualche modo si sentisse limitata dal suo ex. Vi riportiamo una parte dello sfogo: “Io – ha dichiarato piuttosto infastidita dall’argomento – so solo che sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono tornata la Tara di sempre che aveva perso un attimo la sua strada… sono rientrata”. Dispiace che Tara abbia questo ricordo della sua relazione con Cristian, che a dirla tutta è sempre stata molto chiacchierata nel corso degli anni, al punto che entrambi avevano persino deciso di essere molto meno social. Dispiace pure sentirle dire che non si sentiva più sé stessa perché a prescindere dalla situazione una donna non dovrebbe mai rinunciare alla propria personalità. Non è finita qui comunque.

Tara felice dopo la rottura con Cristian: le parole su Instagram sulla rinascita

Tara ha concluso il suo messaggio ai fan raccontando dei suoi occhi che hanno sempre avuto la particolarità di parlare da soli: ciò che i follower vedono – ha sottolineato con forza – è reale, la sua felicità è vera e finalmente può iniziare una nuova vita. Date le parole usate dalla Gabrieletto, non è scontato che Cristian lasci passare, anzi sarebbe il caso che intervenisse perché dalle storie pubblicate, almeno per quanto ci riguarda, non sembra farci una bella figura. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.