Cristian Gallella furioso con Deainira: “Mai tradito mia moglie Tara”

In televisione nascono parecchie love story. Se io non volessi mettere l'amore sotto i riflettori, me ne starei lontana dalle telecamere; quante volte ho sentito di gente che mi ha detto: "Per carità, io non andrei mai e poi mai in tv a dire questo e quello!", segno che ci sono anche persone che non condividono certo tipo di notorietà. La popolarità ha lati positivi e negativi, tra i positivi senza dubbio c'è quello di ricevere 50 mila euro per trasmettere in tv il proprio matrimonio, ma di conseguenza anche il rischio di essere esposti alle critiche quando qualcosa non va giù al pubblico! Le celebrity, se così possiamo chiamarle anche in Italia😂, in genere non fanno una bella vita (da un certo punto di vista) perché sono costrette a contenere la propria spontaneità e reprimere le emozioni a causa di una privacy che è messa alla luce del sole, e che potrebbe diventare addirittura scomoda. Mi domando: visto che avete ceduto volontariamente a questo baratto, cioè cedere la vostra privacy in cambio di soldi e popolarità, perchè poi vi lamentate dichiarando di essere addirittura allibiti? Vorreste un modo affinchè le due cose convivano pacificamente e il vostro privato rimanga tale solo quando vi fa comodo? Beh, vi devo dare una brutta notizia: non è possibile. Se sei un personaggio pubblico ti prendi il bello e il brutto, e se il brutto non te lo vuoi prendere allora dovresti vivere nel rispetto di te stesso e degli altri 1000 volte di più.