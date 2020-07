Uomini e Donne, Gallella e Selvaggia insieme? Gossip esplosivo su serata

Cristian Gallella e Selvaggia Roma beccati insieme. Magari son solo amici, magari neanche quello e si son semplicemente incontrati per caso in una serata con conoscenze in comune, chissà. Non potevamo però far finta di niente dopo la segnalazione di Donna Pop che ha screenshottato una storia che mostra l’ex di Tara Gabrieletto e l’ex di Francesco Chiofalo insieme; questo perché Cristian si è appena lasciato con Tara, tra l’altro in modo tutt’altro che pacifico, a quanto pare, ed è ovvio che qualsiasi gossip sul suo conto finisca col diventare ghiottissimo: con chi si fidanzerà Gallella nei prossimi mesi? Chi sarà il nuovo amore che gli toglierà il respiro e gli farà battere il cuore? Come sta reagendo alla rottura con la sua ex moglie? Le curiosità sono ovviamente tante.

Cristian Gallella e Selvaggia Roma insieme in una serata: un incontro fra amici o qualcosa di più? Il gossip

Donnapop non ha pubblicato molti dettagli in merito a quest’incontro fra Cristian e Selvaggia: scrive semplicemente che i due si trovavano insieme in un locale e a giudicare dallo screenshot sembravano essere molto complici. Stando a quanto racconta, Cristian era a cena con amici, tre coppie, per la precisione, e Selvaggia li ha raggiunti solo in un secondo momento. Potrebbe trattarsi in realtà esclusivamente di un incontro tra amici e nient’altro, anche perché di recente si è parlato di un avvicinamento di lui con una certa Mina, quarantaduenne con cui si vedrebbe con una certa regolarità; nel caso insomma il suo cuore sarebbe già impegnato.

Uomini e Donne, Selvaggia e Cristian insieme: nessuna risposta agli ultimi pettegolezzi sulla serata

Al momento né Cristian né Selvaggia hanno detto o scritto qualcosa in merito: lei ha recentemente condiviso una sfida lanciatale da Deianira Marzano – quella di filmarsi mentre si prende un caffè al bar per poi non pagare – e lui, finito al centro del gossip dopo un duro sfogo di Tara, non ha pubblicato alcunché. Staremo a vedere se il gossip sul loro conto è pura fantasia oppure se col tempo si rivelerà attendibile. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!