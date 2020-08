Tara Gabrieletto chiama Cristina Incorvaia: è scontro su Cristian Gallella

Tara Gabrieletto non ha digerito le ultime dichiarazioni di Cristina Incorvaia, ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne. L’ex fiamma di David Scarantino – nonché cugina della web influencer Clizia – ha raccontato di aver avuto una relazione con Cristian Gallella prima del matrimonio con Tara. Non solo: Cristina ha ammesso di aver sempre avuto delle remore riguardo il rapporto tra Cristian e Tara. A detta della Incorvaia i due non sono mai stati compatibili e per questo non è rimasta stupita più di tanto della rottura avvenuta dopo nove anni insieme, di cui quattro di matrimonio. Affermazioni che hanno infastidito Tara, che ha prontamente chiamato l’ex di Cristian. A spifferarlo la stessa Cristina in una lunga intervista rilasciata al settimanale Vero.

Cosa è successo tra Cristina Incorvaia e Tara Gabrieletto

“Tara mi ha contattato dicendo che nessuno deve mettere becco sulla sua relazione ma mi verrebbe da dirle che allora non doveva andare in tv. Tara mi ha detto anche che non posso definirmi ex perché sono stata con Cristian per pochissimo tempo. In realtà siamo stati insieme per mesi, lui conosceva la mia famiglia perché veniva a casa: lei può parlare della sua relazione, ma la mia storia con Cristian la conosco io”, ha dichiarato Cristina Incorvaia. La 39enne ha fornito ulteriori dettagli sulla liaison con l’ex tronista di Uomini e Donne. Liaison tra l’altro venuta a galla solo di recente, dopo la separazione tra Tara e Cristian. Cristina ha rivelato di aver conosciuto Gallella in un locale di Vigevano, dove lei era lavorava come animatrice di danze caraibiche. A detta della Incorvaia è stato un colpo di fulmine per entrambi tanto che dopo la prima chiacchierata hanno subito iniziato a frequentarsi.

La storia d’amore tra Cristian Gallella e Cristina Incorvaia

“Sono stati mesi particolari, ho ricordi belli e meno belli perché Cristian ha un bel caratterino. Non si fidava delle donne e metteva costantemente alla prova il nostro rapporto, così a un certo punto mi sono stancata. Dopo circa un anno mi ha cercato di nuovo, ma io avevo un’altra storia e ho declinato il suo invito a partire con lui per un viaggio”, ha confidato Cristina Incorvaia, che oggi è di nuovo single dopo l’addio a David Scarantino con il quale lo scorso anno ha partecipato a Temptation Island. Gallella non ha commento le confessioni della Incorvaia: molto probabilmente non vuole più ricordare le relazioni del passato.

Uomini e Donne: Cristian e Tara oggi dopo la separazione

Ad oggi sono ignoti i motivi della rottura tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. I due hanno voluto dare l’annuncio per tutte le persone che hanno seguito con passione e trasporto la loro storia d’amore ma hanno preferito non svelare ulteriori dettagli. Di recente entrambi sono stati avvistati con altre persone ma non c’è ancora nulla di ufficiale e concreto. Cristina Incorvaia, invece, è single dopo l’addio a David Scarantino, conosciuto al Trono Over di Uomini e Donne. L’ex modella non esclude in futuro un ritorno nel dating show di Maria De Filippi.