Continua a far chiacchierare la fine del matrimonio tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, indubbiamente una delle coppie più belle e solide di Uomini e Donne. A quattro anni dalle nozze la coppia è scoppiata, lasciando tutti senza parole. Ad oggi sono ignoti i motivi della rottura: i diretti interessati si sono limitati ad annunciare la fine del loro rapporto per rispetto dei follower che li hanno sempre seguiti. Nelle ultime ore ha rotto il silenzio un’ex di Cristian: Cristina Incorvaia. Quest’ultima è nota per le sue avventure al Trono Over e per la partecipazione a Temptation Island 2019 con David Scarantino. Forse non tutti sanno che Gallella e Cristina hanno avuto una relazione tanti anni fa, prima dell’incontro tra l’ex tronista e la sua ex corteggiatrice oggi ex moglie Tara.

Uomini e Donne: le parole di Cristina Incorvaia sull’ex Cristian Gallella

Sul suo account Instagram Cristina Incorvaia ha svelato la liaison, finita anni fa, con Cristian Gallella. L’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne non ha snocciolato dettagli ma ha confidato che, conoscendo bene l’ex tronista, sapeva che il matrimonio con Tara Gabrieletto non sarebbe durato a lungo. “Non li ho mai visti benissimo come coppia. Conoscendolo un po’, intendo a livello di gusti e affinità mentale. Chiaramente sono passati degli anni, si cambia, ma non li ho mai visti così solidi. Gli auguro tutto il bene del mondo, per me lui è stato importante”, ha dichiarato la 37enne, di nuovo single dopo la fine della tormentata storia d’amore con David Scarantino. E tra una confidenza e un’altra Cristina ha tirato in ballo pure Giovanni e Sammy, l’ultima coppia nata alla corte di Maria De Filippi. Una coppia già in crisi anche se la faccenda non è del tutto chiara.

Uomini e Donne: Cristina Incorvaia è amica di Sammy Hassan

Cristina Incorvaia ha conosciuto Sammy Hassan a Temptation Island 2019, dove lei partecipava con l’ex fidanzato David Scarantino mentre lui era uno dei tentatori. Un anno dopo i due sono rimasti amici e la Incorvaia ha definito troppo frettolosa la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne in un periodo non facile come quello del Coronavirus. Cristina ha però ammesso che spera che i due possano risolvere i loro problemi. Problemi di cui si sa davvero poco: stando alle ultime fonti ci sarebbero delle forti incomprensioni tra Giovanna e Sammy.