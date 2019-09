Uomini e Donne, Stefano e Noel si sono già lasciati: lui ammette tutto

Uomini e Donne, Stefano Torrese e Noel Formica stanno ancora insieme? Le news

Nelle prime puntate del Trono Over di Uomini e Donne, in onda a partire da lunedì, scopriremo che Stefano e Noel stanno insieme… O meglio, stavano ormai. Le puntate sono state registrate a fine agosto ma pare che le cose siano già cambiate, radicalmente. Il pubblico è curioso di scoprire come stanno oggi le cose e di sicuro lo sarà ancor di più quando andranno in onda le puntate in cui Stefano e Noel confermeranno la loro frequentazione. Ebbene, le ultime news sui due protagonisti del Trono Over sono arrivate direttamente dal profilo Instagram di uno dei due. Cosa è emerso? Che Stefano e Noel si sono già lasciati.

Trono Over, Stefano e Noel si sono già lasciati: lui conferma tutto

Dopo un’estate di guerre e battaglie con Pamela Barretta, che è esplosa anche in studio davanti a loro due, la storia tra Stefano e Noel non è decollata. Alcuni indizi erano nell’aria già nei giorni scorsi, ma oggi è arrivata la conferma. Tra i due è finita, anzi è già finita dato che solo due settimane fa raccontavano di frequentarsi. Le news sono giunte dal profilo Instagram di Stefano, che nella notte ha scritto un lungo sfogo contro Pamela. Sotto a questo post, tra i commenti quindi, qualcuno gli ha chiesto se sta ancora frequentando Noel Formica o meno. Lui ha risposto così: “No da un pezzo”. Pare di capire dunque che la frequentazione si sia interrotta dopo pochissimi giorni dalla registrazione in cui sono stati ospiti.

Uomini e Donne gossip, è finita tra Stefano e Noel: torneranno al Trono Over?

Non sappiamo i motivi che hanno spinto i due a interrompere tutto, visto che in estate sembravano affiatati, ma adesso la domanda è solo una: Stefano e Noel torneranno a Uomini e Donne? Non solo a cercare l’amore, magari, ma anche a raccontare cosa li ha portati a mettere la parola fine. In tal caso, sarà imperdibile la reazione di Pamela, visto che giorni fa aveva chiaramente detto che i due hanno preso in giro tutti…