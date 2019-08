Uomini e Donne anticipazioni: Stefano e Noel stanno insieme, Pamela perde le staffe

Anticipazioni Uomini e Donne, la prima registrazione del Trono Over di venerdì 30 agosto 2019

Le anticipazioni di Uomini e Donne sul Trono Over iniziano col botto, ma non avevamo dubbi in merito. La nuova stagione del people show di Maria De Filippi ci regalerà scontri e scenate sin dalla prima puntata degli Over! Ci saranno molti ritorni in studio. Partendo da Ida e Riccardo, anche se non si hanno anticipazioni su di loro, finendo con Armando e passando per Pamela Barretta. Ovviamente ritroveremo anche Valentina e tanti altri. Ma veniamo alle anticipazioni sulla registrazione, perché in studio arriveranno due vecchi protagonisti per ufficializzare il loro fidanzamento. Stiamo parlando di Stefano Torrese e Noel Formica: stanno insieme, è tutto vero ciò che è emerso durante l’estate.

Uomini e Donne anticipazioni, Pamela su tutte le furie contro Stefano e Noel

Già su Instagram è esplosa una guerra social a causa di questo nuovo flirt, vi lasciamo immaginare ciò che è potuto succedere in studio! Noel e Stefano sono tornati insieme a Uomini e Donne per parlare di loro, ma Pamela non ci ha visto più ed è intervenuta. Aveva ancora molte cose da dire sull’ex fidanzato, come aveva promesso settimane fa. Ebbene, la Barretta ha raccontato di aver subito aggressioni verbali da parte dell’ex ed è stata offesa più volte. Pare ci siano di mezzo anche tradimenti. Le anticipazioni del Trono Over riportate da Il Vicolo delle News aggiungono che la discussione è sfociata su temi privati e riservati. Anche Armando è intervenuto per dire la sua su Noel, facendo vedere delle foto private a Tina! L’opinionista pare ne sia rimasta sconvolta, ma ne sapremo di più quando andrà in onda la puntata.

Anticipazioni Trono Over, Jara e Nicola aspettano un maschietto

Insomma, ne vedremo delle belle sin dalle prime puntate (come anche nel Trono Classico). Ma ci saranno anche bei momenti, perché Jara e Nicola sono tornati a Uomini e Donne per annunciare di aspettare un maschietto. Sarà presente nel parterre maschile il papà di Jara, giunto nel programma in cerca dell’amore e con la speranza di essere tanto fortunato quanto la figlia. Intanto, vi invitiamo a tenere d’occhio Armando e Pamela, che hanno ballato insieme un paio di volte…