Uomini e Donne, confronto tra Pamela e Stefano? “Racconterò tutto, ora sente Noel”

Uomini e Donne, Pamela Barretta tornerà al Trono Over? L’ex Dama risponde ai fan

Pamela Barretta tornerà a Uomini e Donne? L’ex Dama del Trono Over ha risposto alle curiosità dei fan su Instagram e non ha mancato di attaccare nuovamente Stefano Torrese, il suo ex fidanzato. Fra i due sembra non essere ancora tornato il sereno, anzi siamo in piena burrasca. Pamela ha rivelato di non aver raccontato proprio tutto sulla loro relazione e di essere pronta a farlo, da un momento all’altro. Potrebbe esserci un confronto a Uomini e Donne tra Pamela e Stefano nella nuova stagione, cioè a settembre. Non ci sarebbe da stupirsi, dato che Raffaella Mennoia ha fatto sapere che potrebbero tornare Giulia Cavaglià e Angela Nasti con le rispettive scelte, con cui non è andata bene.

Trono Over, Pamela e Stefano: a settembre ci sarà il confronto? “Non gli conviene”

E non è tutto, perché Stefano e Pamela continuano a darsi battaglia a suon di interviste sul magazine, per cui un confronto sarebbe più che giustificato. Le ultime news giungono però dal profilo Instagram di Pamela. La Dama ha detto innanzitutto che sarà la redazione a invitarla, se vorranno, a settembre e che lei deciderà solo dopo il loro invito se tornare o meno. Poi è tornata ad attaccare Stefano: “Ho una grande voglia di raccontarvi tutto. Per ora resto per alcuni la donna pesante… Ma sono sicura che cambiereste opinione”. Questa è stata la risposta a chi le ha chiesto se tornerà a settembre al Trono Over. A chi invece le ha chiesto se pensa che Stefano abbia recitato, ha risposto: “Sì, alla grande. Maschera di ferro. Ho tante verità documentate”. A proposito del possibile confronto, invece, Pamela ha detto: “Non gli conviene perché vi racconterei tutto! Ho sbagliato a tacere, a salvargli la faccia”.

Pamela e Stefano, lei rivela: “Noel? Si sentono, lei gli scriveva anche prima”

Ma non è tutto, perché Pamela non ha risposto solo a domande sul possibile ritorno a settembre e sulla sua situazione con Stefano. C’è stato infatti chi le ha domandato cosa pensa del fatto che Noel Formica mette diversi “mi piace” ai post di Stefano. E questa è stata la risposta della Dama: “Che si sentono… Anche quando lui stava con me lei gli scriveva (mi fece leggere i messaggi). Approfitto per ringraziarla per il rispetto”. Speriamo solo che stavolta Stefano non abbia eliminato alcuni suoi messaggi dalla chat con Noel prima di mostrarla a Pamela, come ha fatto – almeno questo è risultato dalla discussione – con Roberta Di Padua!