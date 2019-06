Uomini e Donne, Pamela smentisce ancora Stefano: “Vuole mettermi tutti contro”

Pamela e Stefano news dopo Uomini e Donne, le ultimissime sulla ex coppia del Trono Over

Pamela e Stefano dopo Uomini e Donne continuano a darsi battaglia a suon di interviste. Ognuno di loro ha la sua verità ed è pronto a difenderla, ma la settimana successiva l’altro è altrettanto pronto a smentire. Di sicuro le news su Pamela e Stefano ci terranno compagnia ancora per un po’, perché nonostante in estate il Trono Over non vada in onda ci pensa la rivista Uomini e Donne Magazine a farci sapere cosa succede. Senza dimenticare i social network. Questa settimana a rilasciare una nuova intervista è stata Pamela Barretta, che ha voluto fare delle precisazioni in merito alle precedenti dichiarazioni di Stefano. Quest’ultimo aveva infatti raccontato di una serata in Puglia e quindi della possibilità di incontrare Pamela. Lei invece ha raccontato che la serata in questione era vicino alla Puglia, non proprio nella regione.

Trono Over, Pamela smentisce ancora Stefano: le sue parole

Ma a prescindere da questa piccola precisazione, c’è dell’altro: “Seconda cosa, Stefano non mi ha assolutamente chiesto o fatto capire di volermi vedere come ha asserito nell’intervista”, ha raccontato la Dama. Ha aggiunto che ci sono dei messaggi in cui Stefano le ha chiesto se ci tenesse ancora a lui e Pamela ha risposto di sì, ma aggiungendo di essere ancora arrabbiata. “Dopo quella ammissione mi ha detto di lasciarlo in pace e di non cercarlo più”, ha spiegato. Pamela non sapeva dove fosse precisamente questa serata, ma era disposta a incontrarlo. Eppure, visto come è andata, ha preso una drastica decisione: “Stefano fa tre passi indietro ogni volta che io ne faccio uno verso di lui… Quindi per me questa storia è chiusa”. Pamela non pensa che Stefano non voglia vederla – lui sembra soffrire ancora molto -, fatto sta che in un mese e mezzo non è successo.

Uomini e Donne, Pamela e Stefano si sono risentiti: le news

Tra i due c’è stato qualche contatto dopo la fine della trasmissione, anche per dei chiarimenti in merito ad attacchi da parte di terzi. Su questo Stefano si è scusato con Pamela e lei ci teneva a precisarlo. Ma le precisazioni da parte di Pamela non sono finite, perché ha parlato anche dell’ex fidanzata di Stefano che l’ha contattata. Ha raccontato che, da ciò che le risulta, non è vero che Stefano non avesse intenzioni serie con questa donna, compreso il non volerle presentare suo figlio. In merito all’uomo con cui è apparsa in foto scatenando il gossip, la Dama ha spiegato che è un suo amico e che hanno anche lavorato insieme. E ancora: “Tra noi non c’è mai stato niente perché lui era sposato e si è separato a febbraio. Questa cosa l’ho chiarita direttamente con Stefano, l’ho chiamato e lui sa tutto”.

Pamela e Stefano, parla lei: “Vuole mettermi tutti contro”

Le ha dato fastidio che ha elogiato Valentina Autiero durante una diretta definendola una donna vera nonostante ci siano stati dei contrasti in passato fra le due Dame. E infine, Pamela ha anche parlato di un commento di Noel Formica sotto a un post di Stefano: “Il problema non è Noel in sé per sé, il problema è che lui continua a contattare tutti i nostri ‘colleghi’ di parterre per mettermeli contro, perché io sono convinta che lui ha in mente di tornare in trasmissione a settembre e che è pronto a mettere tutti contro di me”.