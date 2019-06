Pamela e Stefano Uomini e Donne Over, il grido d’amore: “Sono in un baratro”

Uomini e Donne Over, Pamela Barretta e Stefano Torrese sempre più distanti

Nell’ultimo numero di Uomini e Donne Magazine è stata pubblicata un’intervista a Stefano Torrese che ha rilasciato delle dichiarazioni a cuore aperto su Pamela Barretta e sul loro rapporto. Per chi li avesse lasciati teneri e innamorati a Uomini e Donne Over, sappiate che la situazione è precipitata quando Roberta Di Capua ha fatto sapere a Pamela dell’esistenza di alcune chat segrete intercorse tra lei e Stefano che quest’ultimo aveva cancellato dallo smartphone per evitare di mettere a repentaglio il loro rapporto; anche se quelle chat non dicevano nulla Stefano era convinto che Pamela lo avrebbe lasciato immediatamente, e questo per una persona innamorata non è proprio una bella prospettiva di vita, no? Ecco che, scoperto tutto, la coppia di Uomini e Donne è scoppiata, e sebbene i due non stiano più insieme, a nostro avviso, qualcosa potrebbe cambiare perché anche lei non ci sembra disinteressata a lui (ne era innamoratissima prima delle dichiarazioni di Roberta). Ma veniamo all’intervista.

Pamela e Stefano dopo Uomini e Donne Over: tante incomprensioni per l’ex coppia

A Uomini e Donne Magazine Stefano ha spiegato che Pamela ha raccontato diverse bugie, come ad esempio quella che lo vede lasciarla a Roma da sola in stazione: “L’unica cosa vera che ha detto – ha precisato Torrese – è che, quando lei ha chiesto di venire a casa mia quella sera con l’intenzione di farsi riaccompagnare a Roma il mattino dopo, effettivamente io le ho risposto che la mia casa non è un albergo, ma perché volevo avesse almeno un po’ di rispetto per la mia casa”. Un atteggiamento del genere, se le sue dichiarazioni fossero vere, sarebbe più che comprensibile, no? Ma non è finita qui perché la Barretta è stata contattata anche da una ex di Stefano con cui la relazione è terminata in modo a dir poco negativo.

I problemi con l’ex fidanzata di Stefano, e l’incontro con Pamela: “Cose mie personali molto delicate”

“Pamela – queste le sue parole – è stata contattata da una donna con la quale sono stato e che ho lasciato io, una donna che serba del rancore nei mie confronti. La cosa grave però è che Pamela ha fatto intendere che io abbia ricercato questa ragazza mentre stavo con lei, cosa assolutamente non vera […] Io – ha così proseguito parlando dell’incontro tra la sua ex e Pamela – sono andato da lei perché, siccome questa ragazza mi è stata accanto mentre mi stavo separando da mia moglie, ho capito che stava dicendo a Pamela cose mie personali molto delicate riguardanti la separazione”. Fossimo noi in Pamela eviteremmo di parlare con altre persone, soprattutto se è ancora interessata a Stefano, perlomeno a a mantenere un rapporto di civile convivenza, perché è risaputo che più si mette bocca su certe questioni più tutto s’ingigantisce fino a esplodere.

Stefano e Pamela continuano a sentirsi, lui innamorato: “Non mi è passata, sono di nuovo in un baratro”

Stefano e Pamela comunque continuano a sentirsi, e questo la dice lunga sul loro legame: “Mi ha chiamato lei – ha dichiarato Torrese –, aveva paura che rispondessi alle sue accuse denigrandola […] In questi giorni si è […] fatta risentire tramite messaggi: mi ha mandato uno screenshot di Noel Formicola […] che ha commentato un mio post e si è arrabbiata perché io a quel commento ho messo un like […] Pamela vede malizia in tutto”. Nonostante la rabbia per il comportamento della Barretta Stefano si dice comunque interessato a lei, anzi completamente innamorato: “Io – ha dichiarato sempre a Uomini e Donne Magazine – sono ancora molto innamorato di Pamela. Queste frecciatine mi fanno male […] ma più continua così, più mi fa capire che io e lei non siamo compatibili […] Non vi nascondo che non mi è passata: all’inizio […] ero parecchio giù, poi mi sono ripreso, ma ora sono di nuovo in un baratro. Pamela mi manca tanto, ma sono combattuto, perché non posso avere un rapporto così”.

Pamela si è di nuovo fidanzata? La versione di Stefano

Recentemente la Barretta si è fatta vedere in foto con un uomo che in molti hanno scambiato per il suo fidanzato, e questo sembra aver particolarmente colpito Stefano che però alla fine non ha creduto a questa relazione: “Io – ha dichiarato Torrese – so che questa persona è il proprietario della piscina in cui è stata fatta la foto e penso che lei abbia realizzato questa messa in scena proprio perché pensa che io sia fidanzato […] Tra l’altro – ha poi aggiunto –, io domenica ero in Puglia, a due ore da casa di Pamela, e lei lo sapeva. Avremmo potuto vederci, parlare, chiarire, lasciarci definitivamente o fare pace, ma non ha mai voluto vedermi e ha preferito fare le sue storie su Instagram con quell’uomo”. Tanta amarezza e tanta delusione insomma nelle parole dell’ex Cavaliere degli Over che però spera che tutto possa risolversi e andare per il verso giusto. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!