Trono Over Pamela e Stefano, finalmente la verità: la Dama svela tutto

Uomini e Donne, Pamela Barretta e Stefano Torrese non si sono più sentiti: ecco la verità

Pamela e Stefano dopo Uomini e Donne continuano a farsi la guerra, sui social e attraverso le interviste. Le ultime news sui protagonisti del Trono Over sono giunte dall’ultimo numero in edicola di Uomini e Donne Magazine. A parlare è stata Pamela, che nell’intervista ha subito detto di stare un pochino meglio. Seppure sia passato solo un mese da quando ha scoperto che Stefano le aveva nascosto dei messaggi inviati a Roberta, si sta riprendendo. Pamela e Stefano erano tornati a Uomini e Donne per raccontare il loro amore ritrovato da quando erano usciti dal programma. Stavano insieme, ma prima di iniziare un vero rapporto Stefano ha sentito Roberta. Quest’ultima ha poi vuotato il sacco in puntata e Pamela ha così scoperto che c’erano altri messaggi che invece nella chat mostrata da Stefano non c’erano.

Trono Over, Pamela Barretta torna a parlare di Stefano: le ultime news

Da quel momento non si sono più sentiti: “No, non l’ho mai più né sentito né visto. Non lo vedo dall’ultima puntata dove, alla fine della registrazione, mi ha detto che poi ci saremmo sentiti”. Peccato che così non è stato: “Lui non mi ha mai più chiamata e men che meno si è fatto vedere. Io, dal canto mio, non l’ho chiamato perché ritengo di non aver sbagliato”. In una precedente intervista di Stefano, quest’ultimo ha affermato di esserci rimasto male quando Pamela gli ha lanciato addosso l’anello dopo le rivelazioni di Roberta. La pugliese però ha chiarito che è stato un gesto d’istinto e di rabbia. “Oggi sono arrivata a una conclusione: penso che Stefano non mi abbia mai amata. Una persona che ti ama non sparisce”, ha aggiunto Pamela. Quest’ultima ha aggiunto che se fosse stata lei a sbagliare, avrebbe cercato l’altro senza dubbio e non si sarebbe arresa facilmente.

Pamela e Stefano non stanno più insieme: “Gli ho mandato un messaggio, ma…”

In verità, però, un contatto fra i due c’è stato, ma a senso unico. Ecco cosa ha raccontato la Dama: “Nonostante tutto, comunque, la settimana scorsa gli ho mandato un messaggio dove gli dicevo che avrei voluto restituirgli l’anello tramite Biagio e Caterina – due amici in comune. Lui no ha risposto e non ha neanche colto la palla al balzo, quando quella che avrebbe dovuto essere infuriata sono io e non lui”. Pamela ha anche spiegato di essere stata contattata dall’ex fidanzata di Stefano e che quest’ultima le ha fatto delle rivelazioni sorprendenti. “Lui si comporta allo stesso modo con tutte”, ha detto Pamela perché anche alla ex Stefano pare abbia detto di volere una pausa e sia poi sparito. Poi ha aggiunto: “Fino all’undici novembre scorso Stefano diceva a lei ‘ti amo’, dormiva con lei… Poi tra la fine del mese e gli inizi di dicembre è arrivato in trasmissione”.

Uomini e Donne oggi, tra Pamela e Stefano è tutto finito: “Non mi ha cercata”

Insomma, ci sono diverse cose che a Pamela non tornano. Ha voluto chiarire, comunque, una cosa: “Non ho lasciato Stefano solo per quei messaggi con Roberta, ma anche perché mi ha detto delle bugie, non mi ha cercata”. Stefano non si è fatto sentire neanche il giorno del compleanno di Pamela, tutto è svanito in una bolla di sapone dopo l’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne.