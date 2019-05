Trono Over, Ursula contro Pamela: lei risponde, nuove accuse a Stefano

Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Pamela Barretta: scontro su Instagram!

Avete letto il post di Ursula Bennardo contro Pamela Barretta? E non solo contro di lei! La futura mamma ha commentato ciò che è successo nel Trono Over tra Pamela e Stefano dopo la confessione di Roberta Di Padua. Quest’ultima infatti ha tirato in ballo dei messaggi che ci sono stati mesi fa con Stefano, che invece aveva provveduto a modificare la chat per non far sapere proprio tutto a Pamela. Nonostante il tutto risalisse a prima che Pamela e Stefano iniziassero seriamente una relazione, la Dama ha perso totalmente fiducia in Stefano e ha scelto di interrompere la loro storia. Durante la puntata è arrivato su Instagram il commento di Ursula, che ha trovato risposta oggi in Pamela!

Trono Over, Pamela e Ursula: scontro social fra le due Dame!

“Roberta questa cosa avrebbe dovuto raccontarla tre mesi fa e non adesso… Ma non poteva far brutta figura con Riccardo… Chissà perché adesso. Meglio non parlare. Tu Stefano non hai perso nulla, ti avrebbe lasciato per altro, sa più di scusa”, questo il messaggio di Ursula. Poche ore fa è arrivata la risposta di Pamela: “Cara Ursula, senza essere a conoscenza dei fatti ti permetti di fare delle stories su di me e sulla mia relazione. Io dico, stai avendo una bambina, pensa a lei e alla tua vita. Parli di scuse… Io invece parlo di dignità! Cosa che tu non sai nemmeno dove abita!”. E poi ha proseguito ancora: “Se tu accetti tradimenti fatti tuoi, ma non siamo tutte come te. Quindi taci e non giudicare. Grazie e buona vita”. Ursula ha deciso di rispondere in maniera indiretta. La compagna di Sossio Aruta infatti ha reso pubblica una chat con una sua fan.

UeD, Ursula attacca e Pamela risponde: la Bennardo replica ancora

Nella stessa si leggono i suoi messaggi su Pamela: “È un’ignorante… Poverina lasciala sfogare… È uscita con Stefano solo per pulirsi un po’ mancava che uscisse con Gianni. Dignità a me? Povero figlio! Io certo che penso ai miei figli e alla mia! Stesse a casa a fare l’esaurita anziché andare a Uomini e Donne se non vuole giudizi… Povero Stefano”. I messaggi di Ursula non terminano qui! Sempre rispondendo alla fan, ha aggiunto: “Magari grazie a me farà qualche follower… […] Non imparerà mai. È una persona ignorante… Vivrà a vita così come i cani randagi, allo sbaraglio e all’attacco”.

Pamela e Stefano Trono Over, nuove accuse: “La riconosci?”

Nello scontro tra Ursula e Pamela, quest’ultima ha anche pubblicato delle stories su Stefano! Tra loro è ormai finita, è sempre più chiaro. Ecco le parole di Pamela di oggi: “Ringrazio questa persona che oggi mi ha aperto gli occhi raccontandomi tutto… E farmi capire chi sei… Stesso film… Ora si spiega tutto… Stesso copione… Mi ha messo davanti la verità… Più falso di quanto credessi… Detto questo chiedo cortesemente di essere lasciata in pace”. Successivamente, Pamela ha postato una sua foto accostata alla foto di un’altra signora. E ha scritto: “Quando due donne si incontrano ed esce fuori la verità. #lariconosci”. Il mistero si infittisce!