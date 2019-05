UeD, Pamela e Stefano tornano? Lei chiarisce e sbotta: “Avrei molto da dire”

Uomini e Donne, Pamela e Stefano news: cosa sta succedendo dopo l’ultima registrazione?

Pamela Barretta e Stefano Torrese hanno infiammato le ultime puntate di Uomini e Donne. Naturalmente stiamo parlando del Trono Over, dove ne stanno succedendo di tutti i colori nelle ultime settimane di questa stagione! Se da una parte abbiamo Riccardo e Ida in bilico, dall’altra la serenità di Pamela e Stefano è stata spezzata dalle rivelazioni di Roberta Di Padua. Quest’ultima ha infatti mostrato dei messaggi ricevuti da Stefano di cui Pamela non era a conoscenza. Stefano le aveva mostrato la conversazione, ma stando a ciò che ha riportato la Dama potrebbe aver eliminato qualche messaggio. Nonostante tutto sia successo mesi fa, quando tra Stefano e Pamela del Trono Over le cose non andavano affatto bene, lei ha perso nuovamente fiducia nel Cavaliere. L’idillio si è spezzato, ma dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne molti si chiedono se Pamela tornerà nel programma.

Trono Over, Pamela è tornata a Uomini e Donne? Lei fa chiarezza, poi sbotta

Lo hanno chiesto anche direttamente a lei tra i commenti su Instagram. Ha risposto un’altra persona al posto di Pamela Barretta, però, che ha confermato il dubbio. Ma non corrisponde a realtà, infatti la Barretta è subito intervenuta: “Dille a quella signorina che ti ha risposto che non mi sono seduta da nessuna parte! Parlate sempre e solo a vanvera! Me lo ha detto Maria… Per quella puntata. Dovreste essere a conoscenza dei fatti prima di sputare veleno! Si è frainteso… Tra l’altro il programma è quasi finito… Quindi da lì si poteva già capire che non è così!”. Pamela in un altro commento ha spiegato che la conduttrice le ha proposto di rimanere in studio per seguire la puntata e non rimanere dietro le quinte da sola. Una piccola rivelazione ma che ai fan dovrà bastare. Prima della messa in onda della puntata, infatti, non potrà rivelare altro. Lo ha anche detto: “Non posso dare anticipazioni… Altrimenti avrei molto da dire…!”. A chi si sarà riferita? Su chi o cosa avrebbe molto da dire?

UeD, Pamela e Stefano si sono lasciati: le ultimissime

Potrebbe essersi riferita a ciò che è successo con Stefano Torrese oppure alle offese ricevute da Valentina Autiero, infatti. Quest’ultima pare abbia legato molto con l’altra protagonista di questo pseudo triangolo, ovvero Roberta. E in una recente intervista l’ha anche difesa a spada tratta dicendo che era a conoscenza di tutto! Dal canto suo, Roberta pare essersi chiamata fuori dalle discussioni tra Stefano e Pamela a Uomini e Donne. Lei, infatti, in una recente intervista ha lanciato accuse e allusioni verso Riccardo e Ida…