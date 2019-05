Uomini e Donne registrazione Pamela e Stefano, che litigata! Parole da censura

Pamela Barretta e Stefano Torrese si sono lasciati definitivamente: le news sulla registrazione di UeD

Bufera a Uomini e Donne! Registrazione infuocatissima oggi con Pamela Barretta e Stefano Torrese protagonisti assoluti: i due hanno messo un punto alla loro storia e questo soprattutto a causa dei messaggi mostrati da Roberta nelle ultime puntate; qualcuno sperava che la coppia tornasse a vivere i momenti felici di un tempo ma così non è stato: pare che Pamela e Stefano si siano lasciati definitivamente e che a voler chiudere tutto sia stata proprio lei. Tutto è accaduto nella puntata registrata oggi 14 maggio che è stata movimentatissima: ricca di abbandoni e discussioni, ha infatti messo a dura prova i nervi dei due parterre. Vediamo nel dettaglio cos’è successo grazie alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News che parla anche di parolacce inaudite.

Uomini e Donne registrazione, scontro accesissimo in trasmissione

In studio si è parlato per molto tempo dello scambio di messaggi intercorso tra Roberta e Stefano, messaggi che lui aveva cancellato in parte, precisamente quelli del mese di marzo, perché dovuti al fatto che le cose con Pamela stavano andando molto male; Stefano ha chiesto anche a Roberta di cancellare questo materiale ma la Dama non lo ha fatto e – come ben sapete – li ha mostrati attirando le critiche del pubblico in studio e a casa. Pamela ha reagito malissimo a tutta questa storia e ha deciso di chiuderla definitivamente; a questo punto sono intervenute sia Roberta sia Valentina sottolineando che lei non è in realtà quello che vuole far credere.

Anticipazioni Trono Over, parole da censura contro Pamela

Durante la discussione sembrano essere volate parole davvero pesanti (come del resto già accaduto prima con Barbara De Santi che è scoppiata in lacrime): Il Vicolo delle News riporta infatti che Valentina ha dato a Pamela persino della poco di buono. I toni non si sono calmati neanche dopo, quando Stefano è entrato in studio per ribadire le cose che abbiamo già sentito e per cercare di recuperare il recuperabile: Pamela da parte sua non ha voluto saperne più nulla e ha spiegato che anche se lui dovesse decidere di riconquistare la sua fiducia – cosa che lui stesso ha intenzione di fare nonostante abbia lasciato la trasmissione – non cederà. Sarà davvero così? Chissà; noi comunque vi terremo aggiornati!