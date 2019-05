Anticipazioni Trono Over, Barbara piange: gravi accuse da Armando (che abbandona)

Trono Over Uomini e Donne: le accuse di Armando Incarnato a Barbara De Santi

Se ce lo avessero detto non ci avremmo creduto, o forse sì, visto che Armando Incarnato è conosciuto per essere un Cavaliere dall’animo non proprio calmo e tranquillo. Le ultime anticipazioni sul Trono Over di Uomini e Donne hanno come protagonisti proprio lui e Barbara De Santi che se ne son detti di ogni sin dall’inizio della trasmissione: dopo il solito siparietto che ha avuto come protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani – quest’ultima sta continuando a conoscere Mario e pare essere interessata – Armando ha infatti accusato pesantemente Barbara, come racconta Il Vicolo delle News. Ma facciamo subito il punto della situazione perché la registrazione è stata infuocatissima.

Uomini e Donne Over anticipazioni: anche Gemma e Valentina coinvolte

Armando ha inveito contro Barbara accusandola di essere una spia perché a suo avviso sa cose che soltanto la redazione può sapere; il Cavaliere ha perso così tanto la pazienza che ha tirato in ballo anche Gemma e Valentina, quest’ultima protagonista indiscussa di una lite che farà altrettanto chiacchierare, sostenendo che loro “percepiscono dei soldi per stare lì”, queste le parole del Vicolo. Non sappiamo a cosa abbia voluto far riferimento Armando ma si tratta di parole fortissime che tuttavia non hanno visto intervenire Maria De Filippi, anche perché a un certo punto della discussione il Cavaliere si è alzato e ha lasciato la trasmissione.

Armando Incarnato ha lasciato Uomini e Donne? Le ultime news

Sì, avete letto bene: Armando Incarnato ha lasciato Uomini e Donne. Tutto è successo perché Barbara ha messo in mezzo la sua vita privata – che è ricca di sofferenza e dolore, almeno stando ai racconti del Cavaliere – esagerando con i toni; la Dama ha continuato anche dopo l’uscita dallo studio di Armando: a un certo punto scoppierà persino a piangere mettendo a repentaglio anche la sua conoscenza con Massimiliano che deciderà di non parlare più con lei perché ogni volta che cercava di raccontare qualcosa su loro due lei puntualmente lo interrompeva tornando a parlare della lite. Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne sono insomma ghiottissime: non vediamo l’ora di capire meglio cos’è accaduto!