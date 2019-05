Trono Over, Roberta lancia gravi accuse a Riccardo e Ida: “Non escludo un accordo”

Uomini e Donne, Roberta Di Padua ancora contro Riccardo Guarnieri: nuovo attacco

Roberta Di Padua di Uomini e Donne non ha ancora smesso di dire la sua su Riccardo Guarnieri. I loro trascorsi burrascosi nel Trono Over sono ormai cosa nota: dopo una breve frequentazione, non sono rimasti in buoni rapporti. Roberta si è sentita presa in giro e usata da Riccardo, ma lui ha spiegato più e più volte che non nutriva sentimenti nei suoi confronti e che, essendo stato sincero, non si sente in colpa. Magari dispiaciuto, ma non ha rimorsi. L’ennesimo scontro di fuoco c’è stato nella puntata in cui Riccardo e Ida si sono rivisti. Sul fatto che Riccardo abbia richiamato Ida, Roberta si è fatta un’idea ben precisa e ha ribadito il suo concetto tra le pagine di Uomini e Donne Magazine. Secondo lei, questo gesto è la conferma del fatto che ha preso in giro le altre Dame in questi mesi. Sempre dal suo punto di vista.

Trono Over, Roberta lancia gravi accuse a Riccardo e Ida: “Non escludo che fossero d’accordo”

“Lui è tornato a Uomini e Donne fin dall’inizio solo per avere visibilità e non escludo che lui e Ida fossero d’accordo su tutto, che tutto quello che è successo e stia succedendo sia stato premeditato”, queste le parole di Roberta. Un’accusa molto pesante a Ida e Riccardo, che probabilmente non corrisponde a realtà. Se così fosse, infatti, sarebbe stato più probabile che Riccardo non cercasse avvicinamenti fisici con le altre donne, cosa che invece è successa. “È tutto molto poco credibile – ha aggiunto ancora la Di Padua -. Anche perché, qualora l’avesse davvero rivoluta, avrebbe dovuto chiamarla per poi uscire dal programma e non di certo per ricominciare a sentirla! Siamo alla follia!”. Parole e accuse mirate e molto dure, che confermano ancora una volta quanto Roberta sia rimasta ferita dal comportamento di Riccardo.

Roberta Di Padua non crede a Riccardo e Ida: “A settembre si lasciano di nuovo”

Secondo Roberta, Riccardo avrebbe richiamato Ida solo perché avrebbe capito che come personaggio televisivo funziona solo accanto a lei. “Magari a settembre si lasciano di nuovo e ce li ritroviamo ancora lì!”, ha detto. Dopo queste accuse, Roberta ha ribadito che Riccardo le aveva raccontato, quando si sentivano, che non sarebbe mai tornato insieme a Ida. Lui ha confermato ma ha parlato di parole dette per rabbia verso una ex, come può capitare a chiunque. Roberta non gli crede: “Mi ha anche detto che, secondo lui, lei stava con lui solo per i follower, che non era interessata, che è una donna complicata. Riccardo non ha mai creduto a questo grande amore”. Infine, ha voluto precisare che le sue reazioni non sono dettate dalla gelosia, ma dal fatto di essersi sentita presa in giro.

Riccardo Guarnieri parla di Roberta: “Non ha mandato giù la fine della frequentazione”

Anche Riccardo ha parlato di Roberta in una intervista sul magazine di questa settimana. Oltre a dare un ultimatum a Ida, sulla Dama di Cassino ha affermato: “Penso che ancora non abbia mandato giù la fine della nostra frequentazione. Io sono sempre stato sincero con lei”. Riccardo ha ribadito di averle sempre detto che, nonostante l’attrazione e la sintonia, mancavano i sentimenti. Ha aggiunto: “Roberta era consapevole di quello che provavo […], io le ho sempre sottolineato che non provavo nulla di più. Ogni settimana. Ero diventato anche noioso nel ripeterglielo. […] Si può baciare una persona e anche arrivare a fare altro solo per un’attrazione fisica”. Roberta e Riccardo del Trono Over riusciranno mai a sotterrare l’ascia di guerra?