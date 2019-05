Riccardo e Ida di nuovo insieme? Arriva l’ultimatum

Riccardo e Ida news, le ultime parole del Cavaliere del Trono Over: ecco perché è tornato da lei

Riccardo e Ida torneranno insieme? Sembra che il lieto fine sia ancora un po’ lontano, ma il Cavaliere di Taranto sembra avere le idee chiare sul loro rapporto. Riccardo Guarnieri è stato intervistato da Uomini e Donne magazine e ha tornato del ritorno di fiamma con Ida. Sempre che la fiamma da parte sua si sia mai spenta davvero. Forse era solo meno viva, visto che come lui stesso ha spiegato era solo molto arrabbiato con lei. Da settimane, ha confermato anche sul magazine, stava pensando di nuovo a Ida e ne ha parlato con la redazione. Non sapeva cosa aspettarsi dal loro incontro, ma era certo che lei avrebbe accettato di rivederlo per sapere cosa avesse da dire. Non si aspettava però di finire in un limbo, ma una risposta netta: sì o no. Riccardo è tornato da Ida perché solo con lei ha provato dei forti sentimenti, a differenza di ciò che è successo con altre donne che ha conosciuto in questa stagione di Uomini e Donne.

Riccardo e Ida Uomini e Donne, la verità: “Con lei ho provato tutto per la prima volta”

Queste le sue parole nell’intervista: “Da tempo, ogni volta che mi confrontavo con una donna diversa, c’era sempre qualcosa che non andava. […] Ma mancava sempre un qualcosa. Con Ida invece è scattato tutto subito, mi è bastata solo guardarla. La verità è che il tempo ha lenito, poi fatto passare, la rabbia che avevo nei suoi confronti”. E non solo, ha speso altre belle parole per lei: “La verità è che io con e per Ida ho provato tutto per la prima volta. Non mi sono mai innamorato prima di incontrarla, non in questo modo. Non ho mai pensato a un futuro con un’altra donna se non con lei e mi riferisco all’idea di un matrimonio o di avere dei figli”. Proprio questo è il motivo che lo ha riportato da Ida, ha specificato. Sono parole d’amore, queste, che comunque Riccardo ha ripetuto spesso nel corso del Trono Over, sia lo scorso anno sia in questa stagione.

Trono Over, Riccardo Guernieri e l’ultimatum a Ida Platano

Riccardo ha spiegato che non ha cercato Ida fuori da Uomini e Donne per rispettare il regolamento del programma. In effetti, essendo un protagonista degli Over, è giusto che racconti in studio le sue conoscenze ed è per questo che ha chiesto alla redazione di far tornare Ida in studio. “Era la cosa più corretta da fare dal mio punto di vista”, ha detto. Nonostante le belle parole, comunque, è arrivato l’ultimatum di Riccardo a Ida: “Voglio semplicemente riprovare perché Ida non è paragonabile a nessun’altra donna che c’è stata. Credo che questa sarà l’ultima opportunità che darò alla nostra storia e, qualora non andasse a buon fine, non sarò lì a insistere”. Insomma, o accetterà di riprovarci adesso o non ci sarà un’ulteriore occasione. Peccato che le ultime anticipazioni sul loro conto non siano molto rassicuranti per i fan! E allora, Riccardo e Ida torneranno insieme?