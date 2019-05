Ida e Riccardo sono tornati insieme? Caos in studio, lei va via: la decisione

Riccardo Guarnieri e Ida Platano di nuovo insieme? Le ultime anticipazioni su Uomini e Donne Over

In quest’ultimo periodo non si è fatto altro che parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri: sono tornati insieme oppure no? Cosa ne sarà dell’ex coppia in futuro? La loro relazione tornerà a far battere i cuori dei fan oppure quest’ennesimo tentativo di riconciliazione naufragherà deludendo le aspettative dei più ottimisti? Sono tanti i punti interrogativi sui due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne che anche questa volta ci ha sorpreso con una registrazione ricca di colpi di scena, tra abbandoni e discussioni fortissime. Di cosa parliamo esattamente? Vediamo subito le anticipazioni.

Riccardo e Ida sono tornati insieme? Traguardo lontanissimo, caos in studio

Ida e Riccardo non sono tornati insieme e sembra che la situazione sia destinata a peggiorare: come raccontano le talpe del Vicolo delle News, la Platano sembra avere infatti pochissima fiducia nei confronti di Guarnieri perché si sente trascurata e pensa che lui non stia facendo nulla per riconquistarla (ricordiamo a tutti che è stato Riccardo a volerle parlare nuovamente e che quindi toccherebbe a lui dare delle dimostrazioni forti). In studio, dopo una discussione pesantissima che ha visto Armando Incarnato lasciare la trasmissione furioso, i due hanno avuto uno scontro molto acceso che è terminato con l’uscita di lei.

Le ultime anticipazioni su Ida e Riccardo dopo la lite

Non sappiamo bene cosa si siano detti perché Il Vicolo delle News parla soltanto di “una discussione immensa” ma è certo che Riccardo è subito uscito dallo studio per raggiungerla: nel dietro le quinte hanno continuato a litigare – e di liti con parolacce inaudite questa registrazione ne è stata pienissima – fino a quando si sono riappacificati. La soluzione che hanno trovato per cercare di rimettere in moto un rapporto ormai stantio e logorato dai litigi? Vedersi subito dopo la puntata prima la partenza di lei. Non ci resta che aspettare le prossime novità social per capire se Ida e Riccardo sono tornati assieme: al momento paiono essere entrambi in alto mare.