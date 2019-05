Trono Over, Valentina Autiero difende Roberta: “Di Stefano sapevo tutto”

Uomini e Donne, Valentina Autiero del Trono Over parla delle sue frequentazioni

Valentina Autiero del Trono Over è diventata uno dei volti storici del programma. La romana siede nel parterre femminile di Uomini e Donne da diversi anni ormai, non riuscendo a trovare la persona giusta. Quest’anno almeno in tre occasioni sembrava potesse nascere qualcosa. Pensiamo per esempio a David Scarantino nella prima parte della stagione, che oggi è felicemente fidanzato con Cristian. Nella seconda parte della stagione, invece, sembrava essere nata una bella intesa tra Valentina e Fabio. Anche con lui però sono venute fuori delle incompatibilità. A Uomini e Donne Magazine, la Dama ha raccontato di come Fabio, secondo lei, fosse insicuro e alla continua ricerca di attenzioni. Dal suo punto di vista, invece, le attenzioni in una coppia dovrebbero essere reciproche. Insomma, anche con Fabio non è andata bene.

Trono Over, Valentina e Roberta sono amiche: “Non riesce a mostrarsi per quella che è”

Nelle ultime puntate, Valentina ha ricevuto un mazzo di fiori in puntata da parte di Massimiliano. Ha accettato di uscire con lui, ma non è andata bene. Non si sentiva coinvolta, per farla breve: “Io sono una persona più mentale che materialista e se non scattano alcune cose… Non mi lascio conquistare da rose o cene fuori. […] Non ho provato per lui nessuna attrazione, da nessun punto di vista”. Nel programma, pur non riuscendo a trovare l’amore, pare abbia trovato invece un’amica. Stiamo parlando di Roberta Di Padua, che in queste settimane sta portando avanti una battaglia contro Riccardo (e Ida). Le due dividono il camerino e hanno legato molto. Secondo Valentina, Roberta “non riesce a mostrarsi per quella che è, cosa che mi dispiace moltissimo perché è una donna spontanea, tutt’altro che superficiale e leggera come molti pensano”.

Roberta, Riccardo e Stefano: Valentina Autiero in difesa dell’amica

A proposito delle ultime dichiarazioni di Roberta, in merito a Stefano e Pamela come a Riccardo e Ida (che potrebbero tornare insieme), Valentina è dalla sua parte. Ecco cosa ha detto: “La reazione avuta con Riccardo ci stava. Io da settembre ero certa che ci sarebbe stato il colpo di scena del ritorno di fiamma con Ida. Per quanto riguarda Stefano, quello che posso dire è che io le dirette di Pamela le ho viste e sapevo benissimo che Roberta non aveva voluto dare corda ai messaggi di Stefano”. Secondo Valentina, Roberta avrebbe avuto una reazione diversa con Pamela se non fosse stata reduce da scontri con Riccardo. “Effettivamente ha sbagliato il momento, io stessa avrei chiarito in separata sede la questione, ma ognuno di noi ha il suo modo di reagire”, ha dichiarato.