Ida e Riccardo, la Platano si confessa: dubbi e retroscena sul ritorno

Uomini e Donne, Ida e Riccardo di nuovo insieme? I due nuovamente protagonisti

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati a essere i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. L’ex coppia, nata nella passata stagione, si è ritrovata al centro dello studio per decidere se ricominciare la frequentazione o meno. A manifestare per primo questo desiderio è stato Riccardo, che ha richiamato Ida. Quest’ultima ha scoperto il motivo della chiamata una volta giunta in puntata. La Dama non se l’è sentita di dare subito una risposta, né sì né no. Ha chiesto del tempo per pensarci. Oggi scopriamo tramite una sua breve intervista a Uomini e Donne Magazine cosa è successo dopo la chiamata della redazione. Innanzitutto, Ida ha ammesso che inizialmente sperava in una chiamata da parte di Riccardo. Passato un po’ di tempo aveva perso le speranze e non aspettandosi nulla, quando poi è successo ha reagito in maniera ancora più sorpresa. Non era pronta, insomma.

Ida e Riccardo, il retroscena dopo la chiamata della redazione

Ida ha poi confessato cosa è successo realmente quando ha ricevuto la chiamata della redazione, che la metteva al corrente di tutto. Ecco il retroscena: “Sono rimasta parecchio turbata dalla cosa, spiazzata, incredula. Una parte di me aveva intuito che ci aveva ripensato ma non ero per nulla tranquilla. Non sono riuscita a dire a nessuno quello che stava succedendo e sono stata agitata per giorni, tanto da non dormire”. Anche Riccardo ha rilasciato un’intervista, ha speso per lei parole molto belle ma le ha anche dato un ultimatum. Tuttavia, Ida ha dichiarato di avere bisogno di tempo per realizzare quanto è accaduto e per prendere una decisione. Una scelta dettata anche dal fatto che è mamma: “Voglio prendermi del tempo per pensare, devo tutelare me e mio figlio perché, anche se i sentimenti non passano, non cambia il fatto che io abbia sofferto molto per Riccardo”. Ida ha raccontato di essersi costruita una corazza nei mesi in cui ha sofferto per il Cavaliere di Taranto. Non ha intenzione di ricascarci: “Stavolta ci andrò con i piedi di piombo, sarò cauta”.

Trono Over, Riccardo e Ida: lei chiede tempo e ha dubbi

C’è qualcosa che ancora non le torna, comunque: “Non so perché Riccardo non sia venuto a cercarmi fuori. Io, per come sono fatta, non sono mai andata contro le regole del programma, ma in ogni caso in una situazione del genere, se avessi avuto voglia di ricontattarlo non avrei esitato”. Riccardo Guarnieri ha già spiegato di aver agito tramite la redazione per rispetto e correttezza verso il programma. Sarebbe cambiato qualcosa, se l’avesse cercata fuori? “Non so […], in questo momento sono solo molto confusa”, ha ammesso la Dama. In attesa di scoprire se Ida e Riccardo torneranno insieme, da parte di Roberta è arrivata una dura insinuazione sul loro conto!