Trono Over Pamela Barretta, duro affondo contro Stefano e Noel: “Prendono in giro”

Uomini e Donne, Pamela del Trono Over ancora contro Stefano Torrese: c’entra Noel

Pamela Barretta del Trono Over non ha alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra. Abbiamo come l’impressione che a Uomini e Donne ne vedremo ancora delle belle! Nella prima registrazione degli Over, Pamela ha già urlato la sua verità, come lei stessa ha scritto nell’ultimo sfogo, contro l’ex fidanzato Stefano Torrese. Quest’ultimo ha ripetuto diverse volte, dopo la fine del programma, di aver cercato e di voler ricucire con Pamela, ma poi invece si è avvicinato a un’altra ex protagonista, Noel Formica. Stefano e Noel stanno insieme, sono stati ospiti nella registrazione e hanno parlato al pubblico della loro relazione. Immaginiamo non siano riusciti a parlare a lungo, perché le anticipazioni hanno anche parlato di uno scontro fra la coppia e Pamela!

Trono Over, Pamela si sfoga: “Dignità sotto i piedi fingendo amori”

In studio c’è stato un durissimo scontro, ma oggi Pamela ha chiarito la sua posizione con un post su Instagram. La Dama è consapevole di avere un bel caratterino, ma ne va fiera: “Fiera di essere vera, autentica, anche se a volte do di ‘matto’ questa sono! Sì, di ‘matto’ perché non sopporto la falsità che per mesi e mesi è regnata sovrana! Ora è arrivata… per essa mi sono battuta… ho sofferto, ho perso dei chili, non potevo credere che era tutto finto… di dover affrontare di nuovo una delusione… ma fa parte della vita! Si va avanti”. Dopo questa premessa, Pamela ha attaccato duramente Stefano e Noel. Non ha fatto i loro nomi, ma il riferimento a loro due è palese. Ecco come ha proseguito lo sfogo: “La dignità non la perdo per niente e per nessuno… a differenza di qualcun altro che per un po’ di visibilità se la sono messa sotto i piedi fingendo amori e prendendo in giro tutti, pubblico e redazione compresa. Non sapendo che nella vita amore e dignità vanno di pari passo”.

Pamela Barretta contro Stefano e Noel, l’attacco: “Persone false, calcolatori”

A questo punto, Pamela ha scritto di essere consapevole di avere dei difetti, perché nessuno è perfetto, ma quando perde la pazienza è per una giusta causa, giusta almeno per lei. “Perdo il lume della ragione – ha scritto ancora – quando ho di fronte persone false, calcolatori, che anche di fronte alla verità negano… che hanno la faccia tosta di venire in trasmissione per affrontarmi (e ovviamente avere le telecamere puntate) dopo che hanno avuto ben tre mesi per farlo… ma giustamente era necessario aspettare che si accendesse la ‘lucina rossa’”. E poi il gran finale, in cui ci ha velatamente dato un’altra anticipazione su ciò che vedremo in puntata. Cosa vedremo? Fuochi e fiamme, pare: “Non ho potuto fare a meno di dargli il ‘ben servito’ urlando la verità davanti a tutti”.