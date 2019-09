UeD Stefano Torrese, lo sfogo notturno sulle accuse di Pamela: “Ho imparato”

Trono Over UeD, Stefano Torrese e Pamela Barretta si sono detti addio

Le cose tra Stefano Torrese e Pamela Barretta si sono messe malissimo a Uomini e Donne Over perché durante la prima registrazione della nuova stagione lui e Noel Formica hanno confermato di aver iniziato a frequentarsi seriamente: decisione che ha mandato su tutte le furie Pamela che ha accusato Stefano di averla tradita e che ha dichiarato di avere le prove di quanto detto. Non sappiamo come siano andati i fatti in puntata e cos’abbia detto di preciso Torrese ma stando alle ultime parole che ha scritto in un lungo post su Instagram pare che si tratti soltanto di assurdità che tra l’altro hanno scatenato insulti e offese gratuite all’ex del Trono Over. Veniamo subito al dunque.

Stefano Torrese ha tradito Pamela Barretta? Il Cavaliere risponde ai pettegolezzi

“Il silenzio – così ha esordito Torrese su Instagram – non è sempre un atto di scortesia. Ho imparato ad usarlo senza pormi domande, senza sentirmi colpevole e anche se mi è costato fatica farne uso, oggi credo sia una delle cose più utili che ho imparato. Al suo pari valore – ha poi aggiunto – ho scoperto la meravigliosa arma dell’indifferenza. Viaggia a fianco del silenzio e una volta che assumi coscienza del potere che insieme hanno, sorriderai notando che malgrado tu non muova un dito, loro tenendosi per mano, riescono a fare un ‘casino’ pazzesco in coloro che con ogni mezzo, provocandoti, hanno invano cercato attenzioni, riscontri e risposte da parte tua”. Il riferimento di Torrese non è chiaro ma ci pare ovvio che il post riguardi Pamela essendo stata l’unica ad aver attaccato Torrese per via della sua ipotetica mancanza di rispetto.

La verità di Stefano sul rapporto con Pamela e sul gossip

“Da quando ho imparato tutto questo – si può leggere ancora tra le Instagram stories del bel Cavaliere del Trono Over – la mia vita è decisamente cambiata in meglio. Ogni cosa inutile, stupida, che non mi rispecchia scivola e lascia sul mio volto un sorriso fiero. Oggi – conclude così Stefano – so con estrema certezza che alcune parole, provocazioni o bocche inconsapevoli della propria ‘Piccolezza d’animo’. Del resto chi è intelligente e non conosce… Non parla e soprattutto non inventa”. L’invenzione può essere riferita tanto a Pamela, che ha appunto parlato di tradimento e non si è rimangiata nulla su Instagram, quanto a chi le avrebbe magari riferito del comportamento di Stefano; non ne sappiamo moltissimo al riguardo, visto che le puntate del Trono Over non sono ancora andate in onda, ma siamo sicuri che ben presto ne capiremo molto di più anche grazie ai social network. Restate con noi! Vi terremo aggiornati!