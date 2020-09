Uomini e Donne, Sirius è davvero uscito con Valentina? Risponde la dama

Uomini e Donne sta per tornare e già si accendono gli animi. In particolare, Valentina Autiero decide di dare una risposta sulla sua presunta frequentazione con Nicola Vivarelli/Sirius. Dalle anticipazioni della prima registrazione, si sa che Gemma e Nicola sono stati protagonisti di una lite molto accesa, al termine della quale lui ha scelto di ballare con la Autiero. Durante la scorsa edizione, Valentina ha più volte cercato di avere un confronto con il giovane ufficiale di marina, senza ottenere il risultato sperato. Se non con qualche ballo al centro dello studio, la dama non ha avuto la possibilità di parlare con Sirius. La Autiero ha dimostrato più volte di essere interessata a conoscere Sirius e ora spunta un’indiscrezione inaspettata. Scendendo nel dettaglio, Amedeo Venza ha riferito che Valentina potrebbe essere uscita in esterna con Sirius. In queste ultime ore, però, la Autiero sembra smentire questa notizia. Rispondendo ad alcuni commenti negativi sotto il post di una pagina su Instagram, Valentina fa intendere che questa notizia non sia vera.

Uomini e Donne, Sirius e Valentina Autiero insieme in esterna? La dama sembra smentire

Valentina Autiero smentisce la notizia che la vede in esterna insieme a Sirius? “Ma voi parlate senza sapere, vi rendete conto? Credete alla qualunque”, risponde così la dama del Trono Over a chi la accusa di essere pronta a tutto pur di poter restare nel programma. Non solo, alcuni utenti sono convinti che Nicola stia sfruttando l’interesse di Valentina per continuare ad avere un ruolo in trasmissione. “Dovreste parlare su argomenti veri, invece non sapete nulla o meglio credete a tutto”, continua poi la Autiero. Utilizzando queste parole, sembra proprio che la dama voglia smentire la notizia, riguardante la sua presunta frequentazione con Nicola.

Valentina Autiero di Uomini e Donne lotta contro gli haters, Gemma Galgani al centro della scena

E mentre si parla della presunta esterna di Valentina e Sirius, le anticipazioni del Trono Over vedono al centro della scena Gemma Galgani. La dama ha avuto una pesante discussione, in studio, con Nicola. Il giovane ha rivelato, durante la registrazione del 27 agosto, che la dama di Torino improvvisamente si è resa irreperibile. Non resta ora che attendere per scoprire cosa è realmente accaduto questa estate tra Gemma e Sirius! Non solo, attualmente la dama torinese è al centro del gossip dopo aver confessato di aver fatto un lifting sul viso!