UeD Sirius in esterna con Valentina e addio Gemma, l’indiscrezione

Uomini e Donne scalda i motori in vista della ripresa della messa in onda del programma, che tornerà in video a partire da lunedì 7 settembre. Le registrazioni sono già cominciate, così come sono cominciate a circolare delle succose anticipazioni. Quella più ghiotta riguarda il Trono Over, in particolare Sirius, al secolo Nicola Vivarelli. Il giovane ufficiale di marina era sbarcato nella scorsa edizione negli studi di Canale 5 per corteggiare a gran sorpresa Gemma Galgani. La storia non è durata – caso mai fosse iniziata – e manco a dirlo in trasmissione con ogni probabilità ritroveremo sia lui, sia lei, che ha fatto sapere di essersi sottoposta a un lifting quest’estate. Finita qui? No. Pare che Sirius si sia avvicinato alla dama Valentina e gira voce che l’abbia portata in esterna. A riferirlo è Amedeo Venza, blogger informato e puntuale circa le dinamiche del dating show.

UeD Nicola Vivarelli vicino a Valentina

Secondo le anticipazioni trapelate Gemma e Nicola si sono visti in studio e sono stati protagonisti di una discussione accesa, al termine della quale Vivarelli ha deciso di danzare con Valentina. E la vicenda non si sarebbe conclusa negli studi di Uomini e Donne. Venza, come sopra detto, ha lasciato intendere che il giovane cavaliere e la dama avrebbero poi fatto un’esterna. Se il rumors dovesse essere confermato, sarà curioso sapere come avrà reagito la Galgani. A proposito della torinese, circola un’altra indiscrezione: un nuovo cavaliere avrebbe attirato la sua attenzione. Chissà cosa bolle in pentola.

UeD Gemma e la lite con Nicola

Se rimane da confermare l’esterna tra Nicola e Valentina, quel che è certo è che Gemma e Sirius hanno avuto una lite piuttosto movimentata in studio. Durante la registrazione del 27 agosto, il giovane ha spiegato che la torinese a un certo punto dell’estate si è resa irreperibile, lasciandolo di sasso. Lei si è giustificata raccontando che lo scorso luglio è andata in una famosa clinica romana per dare una rinfrescata al suo volto, optando per un lifting. Il tutto è naturalmente stato documentato dalle telecamere della redazione di Uomini e Donne che da anni è attenta alle mosse di Gemma.