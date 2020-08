Continuano a ritmo spedito le registrazioni di Uomini e Donne. Dopo la prima avvenuta giovedì 27 agosto il parterre si è riunito nuovamente venerdì 28 agosto. Del resto c’è da sbrigarsi: Maria De Filippi ha deciso di anticipare la messa in onda del programma dal 14 settembre al 7 settembre. Nel corso della seconda registrazione – che vedremo dunque nella settimana dal 7 all’11 settembre – è stata protagonista ancora una volta Gemma Galgani. Come riporta il Vicolo delle news la dama di Torino ha monopolizzato l’attenzione per quasi due ore. Gemma si è scontrata di nuovo con Nicola Vivarelli, il 26enne conosciuto qualche mese fa proprio al dating show. I due si sono mollati durante l’estate e non sono riusciti più a trovare un’intesa. Nonostante tutto la Galgani non si arrende e continua imperterrita nella sua ricerca dell’amore: nella nuova puntata della trasmissione ha cominciato ad accettare la corte di un nuovo cavaliere che, secondo alcuni del pubblico, somiglia molto all’attore americano Lorenzo Lamas.

Sophie e Jessica: chi sono le nuove troniste di Uomini e Donne

Nella seconda registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne si è lasciato spazio pure alle nuove troniste: Sophie e Jessica. La prima ha 18 anni e lavora come modella nello showroom di Chiara Ferragni. Il suo sogno è però quello di lavorare nello studio dentistico di famiglia. I suoi genitori sono separati ma Sophie ha un rapporto speciale con entrambi. La nuova tronista ha avuto solo una relazione seria, durata appena sei mesi e finita per via di un tradimento di lui. Oggi Sophie non si fida più degli uomini ma spera di cambiare presto idea grazie al programma di Maria De Filippi. L’altra tronista, Jessica, ha invece 29 anni e vive in provincia di Roma. Ha un figlio di 5 anni e un duplice lavoro: impiegata alle poste e tatuatrice.

Uomini e Donne: assente in puntata Pamela Barretta

Come fa sapere sempre il Vicolo delle news, durante la seconda registrazione di Uomini e Donne si è tornato a parlare della travagliata storia d’amore tra Pamela ed Enzo. La Barretta non era però presente in studio. A prendere le sue difese ci hanno pensato Armando e l’opinionista Gianni Sperti, che hanno attaccato senza mezzi termini Enzo.