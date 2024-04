Uomini e Donne: scossa di Maria, redazione ‘scagiona’ Mario

La puntata di Uomini e Donne dell’11 aprile 2024 inizia con Ida Platano, che non ha portato in esterna nessuno. Pierpaolo oggi si ribella, dopo il rimprovero di Maria De Filippi di ieri. Il corteggiatore crede che ogni volta che Ida litiga con Mario finisca per cambiare atteggiamento anche con lui. La tronista, invece, si aspettava da loro un gesto. In particolare da Pierpaolo, il quale oggi mette in dubbio oggi l’interesse che lei nutre nei suoi confronti. Il corteggiatore appare furioso e non si era mai visto così.

Probabilmente il rimprovero di Maria gli avrà dato una scossa. “Io devo sempre dimostrare, non sono un tappa buchi”, afferma furioso. Ida si dice delusa, in quanto non si aspettava da lui questo atteggiamento con cui appare disinteressato. Mario le fa notare che è lei a decidere con chi fare delle esterne. Ida, però, precisa che anche loro possono chiedere di vederla. “Fai sempre le stesse cose. Facciamo sempre gli stessi ragionamenti”, tuona ancora Pierpaolo.

“Non voglio più niente, perché non mi arriva un bel niente. Sono stanca”, afferma furiosa Ida a Uomini e Donne. Non solo, smentisce la versione di Pierpaolo, facendo presente che in realtà nella registrazione precedente avevano parlato durante il loro ballo. Lui, invece, continua a dire che non aveva lo spirito giusto per chiedere di vederla dopo quanto accaduto in studio. Intanto, la redazione interviene e spiega che Mario scorsa settimana non ha mai chiesto di Ida.

“Adesso non ho più bisogno di risposte Maria, davvero, per quanto riguarda Mario. Io non lo so più. Sono i fatti. Le cose nascono da dentro. Io non devo dirvi cosa fare”

Tina Cipollari dà ragione a Ida. Inizialmente anche Gianni Sperti, il quale ritiene che non bisognerebbe chiedere dimostrazioni. La Platano, a questo punto, si dice intenzionata a lasciare il Trono, mentre Tina chiede di far scendere altre persone. “Da novembre/dicembre non ho visto una crescita e un’evoluzione”, spiega la tronista. Ida vuole abbandonare il Trono e Tina le consiglia di non fare questo errore.

Uomini e Donne: Ida vuole lasciare il Trono, Claudio ‘scagiona’ Mario

Pierpaolo crede che tutto questo non abbia senso, in quanto a questo punto sembra tutto concentrato su Mario, anche questa decisione. “Ma dov’è l’istinto da uomini?! Due attori!”, tuona Tina alzandosi in piede. Secondo la Cipollari, Mario vorrebbe solo essere corteggiato. “Tu non sai niente della mia vita, sai solo attaccare”, afferma furioso il corteggiatore. “Tutte le volte che voi siete andati via, sono venuta a riprendervi. Io mi sono alzata per andare via e voi non avete fatto niente”, dichiara Ida.

A questo punto, interviene Maria De Filippi che spiega che effettivamente la sera precedente qualcosa Mario ha fatto:

“Pierpaolo non so, ma Mario so che ha chiamato tutta la notte e ha fatto il pazzo chiedendo perché non era stato portato in esterna. A un certo punto, ha detto che andava in discoteca, dal nervoso. Poi il mattino dopo ha detto che è rimasto a casa e si aspettava che lei andasse. Sì, qualcosa ha fatto. Non ha chiesto di vederla, partendo dal presupposto che sarebbe andata lei”

Interviene Claudio della redazione, confermando che effettivamente Mario si era interessato la sera precedente:

“Mario ha mandato una sfilza di messaggi, mi ha chiamato con toni accesi. Si era portato pure i vestiti per uscire con lei. Stamattina ha detto che era rimasto in albergo, perché fantasticando sperava che tu andassi in albergo con un panino”

Gianni cambia idea, a questo punto, facendo notare che in effetti Mario qualcosa aveva fatto, chiedendo di lei la sera precedente. Alla fine, però, si alza Pierpaolo e corre da Ida, chiedendole di ballare. Lei decide di accettare, addirittura sorridendo. Secondo una parte del pubblico, la conferma di Claudio l’avrebbe rasserenata su Mario.

Le anticipazioni della registrazione successiva segnalano che alla fine Ida decide di continuare il Trono, dopo aver visto fuori sia Pierpaolo che Mario.