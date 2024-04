Uomini e Donne, Maria fa a pezzi Pierpaolo: una lezione per tutti

Maria De Filippi nella puntata del 10 aprile 2024 di Uomini e Donne fa il punto della situazione di Ida Platano. La conduttrice fa presente che la tronista non è pretenziosa, semplicemente quando inizia a perdere la fiducia cerca delle dimostrazioni per via di ciò che ha vissuto in passato e per il fatto che è una mamma. Maria le ha anche detto che potrebbe non scegliere, prima ancora dell’inizio di questa puntata.

Mario precisa che probabilmente sbaglia i tempi e i modi, ma di essere davvero interessato a lei. De Filippi spiega che a Ida non può bastare solo ciò che accade nelle esterne e nello studio. Per questo cerca delle dimostrazioni anche solo tramite un messaggio, riprendendo il discorso di ieri. Mario le chiede di ballare e lei accetta. Il discorso di Maria commuove Ida, che subito dopo la ringrazia. Dopo di che, la conduttrice bacchetta Pierpaolo dando a tutti una lezione:

“Ogni tanto svegliamoci nella vita no? Ha fatto benissimo Mario a chiederle di ballare. Ma tu dopo il discorso che faccio io cavolo… ma voglio dire, una storia d’amore non è fatta di diplomazia all’ambasciata. Non ti sto dicendo che devi arrabbiarti perché balla con Pierpaolo. Se tu sei l’unico che le dà certezze dovevi essere lì davanti. Dobbiamo darci una svegliata, un pochettino. Le storie d’amore non sono fatte di compiti in classe. C’è anche l’istinto, che a volte posso dire che ti manca? L’istinto non è uscire dallo studio, ma anche prenderla. Mario nel bene e nel male fa”

Pierpaolo a Uomini e Donne replica dicendo di aver spesso dato delle dimostrazioni. Secondo Tina Cipollari, il corteggiatore non avrebbe capito molto di quanto accaduto.

Uomini e Donne: Angelo finisce sotto accusa, Barbara vs Salvatore

La puntata va avanti con Gemma Galgani, che sta conoscendo Antonino. Maria fa chiudere il microfono di Tina Cipollari per evitare che esageri. Antonino fa intendere di aver fatto un errore ad accettare il numero di Gemma, in quanto ha capito dopo che così facendo avrebbe iniziato una frequentazione con lei. La vedrebbe solo con un’amica e non crede che possa esserci futuro tra loro. Si chiude così questa brevissima conoscenza per la Galgani.

Si passa poi ad Angelo, il quale sta uscendo con Ida Pavanelli del Trono Over. Si accende uno scontro tra loro. Ida spiega che Angelo le avrebbe fatto capire di voler ingelosire Tiziana con la loro conoscenza. La Pavanelli parla di un’uscita noiosa e lui cerca di difendersi. Angelo conferma di aver chiesto il numero di Cristina Tenuta per provocazione, in modo da generare una reazione in Tiziana, con cui ha avuto fino a qualche settimana fa una frequentazione.

Gianni Sperti e Tina si scagliano contro Angelo. Il primo ritiene che il cavaliere non sia una persona chiara e che, a questo punto, sarebbe ancora interessato a Tiziana. Intanto, De Filippi vuole capire come mai Angelo non vuole ogni volta che alloggi nello stesso albergo della dama con cui sta conoscendo.

Lui dice che gli darebbe fastidio le malelingue, ma tutti gli fanno notare che dormire nella stessa struttura non significa condividere la stanza. A detta di Silvio, Angelo sarebbe ancora preso da Tiziana e per evitare fraintendimenti con lei non vorrebbe lo stesso albergo scelto da un’altra dama che sta conoscendo.

Angelo non riesce a negare questo e Tiziana ribadisce che per lui la loro storia è chiusa definitivamente. “Lui si è fatto una storia d’amore nella sua testa”, continua Silvio.

Siedono poi al centro studio Barbara De Santi con il produttore cinematografico, Salvatore. I due sono usciti insieme e lui sembra pronto ad andare avanti. Ma ecco che la dama spiega che le loro telefonate non hanno avuto grandi contenuti, in quanto deve ogni volta cercare di tirar fuori da lui qualche parola.

Barbara è intenzionata a chiudere questa frequentazione, anche perché Salvatore pare non si sia interessato molto alla sua vita. Lui dice di aver capito questa sua intenzione e scoppia una lite tra loro. “Io non sono un tuo alunno”, tuona il produttore furioso. A sostenerlo ci pensa Tina, la quale crede che Barbara sbagli a farlo passare come un uomo senza contenuti. Questo perché sono tutti convinti che alla De Santi non sia mai piaciuto Salvatore.