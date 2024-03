UeD anticipazioni: Ida dietrofront, due ritorni, liti e nuova coppia

Nuova registrazione di Uomini e Donne nel pomeriggio di Pasqua per i volti del Trono Over e del Trono Classico. Ida Platano è tornata sui suoi passi dopo una sorpresa e, secondo quanto riporta Opinionista Social su Instagram, una coppia ha lasciato il programma. Tra le anticipazioni delle prossime puntate esce fuori che ci sono stati anche dei ritorni nel Trono Over del dating show di Maria De Filippi

Uomini e Donne anticipazioni: Ida non lascia il Trono, dura lite

Ida Platano va avanti con le sue conoscenze con Pierpaolo e Mario, dopo aver avanzato l’idea di abbandonare il Trono. Maria De Filippi oggi in studio ha fatto scendere il led per mostrare quanto accaduto dopo la registrazione precedente. Mario ha raggiunto Ida in camerino e hanno chiarito. Invece, Pierpaolo quella stessa sera si è presentato a Brescia.

Ida non ha cambiato idea sul suo percorso sul Trono, almeno fino al giorno dopo, quando il corteggiatore ha portato la colazione alla tronista. Inoltre, ieri era il compleanno di Ida ed entrambi i corteggiatori le fanno un regalo, ma nello stesso negozio. Mario le ha regalato un anello, mentre Pierpaolo un bracciale.

Nella registrazione di oggi è scoppiata una lite tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta. Le due dame già avevano dato vita a uno scontro nella puntata andata in onda venerdì scorso. Intanto, Ernesto Russo ha dichiarato di trovare Barbara bellissima, ma il problema per lui sarebbe il suo carattere.

Barbara, però, avrebbe smentito il cavaliere, in quanto quest’ultimo avrebbe dette precedentemente che riteneva Cristina la più bella del parterre. Pare che da qui sia iniziato poi il litigio tra le due dame. La Tenuta ha ripreso del discorso “rifatta o non rifatta” di venerdì scorso.

Anticipazioni UeD: tornano Asmaa e Jessica, scontri per Aurora

Mario Verona sta continuando a uscire con Monica e Ylenia. Con quest’ultima è scattato un bacio, l’altra invece non vuole in quanto lui bacerebbe “tutte”. Aurora Tropea, invece, ha chiuso la conoscenza con Federico. Con leiprotagonista è iniziato un nuovo scontro in studio. Ida Platano, Gianni Sperti e Cristina si sono scagliati contro di lei accusandola di frequentare solo cavaliere che in realtà non le piacerebbero.

Nel frattempo, dopo la sua uscita di scena di qualche settimana fa, Asmaa è tornata nel programma. Sempre restando sul Trono Over, Marcello Messina ha fatto in modo che Jessica tornasse nel programma. Quest’ultima era stata rifiutata da Mario Verona.

Nuova lite tra Tiziana e Tina Cipollari a Uomini e Donne. Le anticipazioni rivelano che la dama ha iniziato a uscire con Salvatore, il quale sta conoscendo anche Ida (del Trono Over) e Alessia. A detta di Tina, Tiziana starebbe uscendo con Salvatore solo per approfittare del fatto che è un produttore.

Hanno lasciato il programma di Maria De Filippi due volti Over: Maura e Gianluca. Si è così formata una nuova coppia. Lei gli ha fatto una sorpresa, con una torta con scritto “vivimi senza paura” e i palloncini.