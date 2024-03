UeD, Cristina prima e dopo: demolita. “Mario il più grande stratega”

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con uno scontro tra Barbara De Santi e Cristina Tenuta. Quest’ultima si scaglia contro la storica dama facendo presente di aver visto alcune sue risposte in cui la criticava sui social network. A questo punto, Barbara accusa Cristina di essere cambiata molto fisicamente. La De Santi prende in considerazione il periodo in cui la Tenuta prendeva parte alle puntate come spettatrice in studio nel pubblico, di cui ha ricevuto le foto di recente.

Barbara fa notare che Cristina è cambiata davvero tanto in questi anni. “L’unica cosa che ho ritoccato nel viso sono le labbra”, afferma la Tenuta. “Ma poi cos’è successo?!”, tuona la De Santi, appoggiata da molti telespettatori. Questo scontro inizia dopo quanto accaduto nella puntata andata in onda ieri in cui Barbara ha cercato di smascherare Ernesto Russo. Cristina oggi lo difende e si accendono nuove lite.

Intanto, nella puntata di oggi di UeD torna in studio Beatriz D’Orsi. A richiedere la sua presenza è stato Daniele Paudice, curioso di conoscerla. L’ex corteggiatrice di Brando, però, decide di non far parte della sua corte, come già avevano svelato le anticipazioni.

“Sono spiazzata, sto cercando anche le parole. Non è questione di tempi, perché io sono pronta a rimettermi in gioco. Io sono una persona schietta, non sono interessata”

Uomini e Donne: Mario finisce nella bufera, nessuno crede più in lui

Ida Platano torna al centro dello studio con Mario e inizia tra loro un’accesa discussione. La tronista svela che aveva preparato diverse cose per il compleanno di lui. Il corteggiatore è andato via dagli studi e a detta di Ida non avrebbe avuto alcuna intenzione di trascorrere con lei la sera del suo compleanno. La Platano assicura oggi che non farà più niente per lui. Ormai il corteggiatore ha perso di ogni credibilità. Non c’è più nessuno che crede alle sue parole.

Come ha sempre fatto notare Tina Cipollari, c’è sempre l’impressione che Mario tenti di far passare in brutta luce Ida quando diventa chiaro che potrebbe non essere poi così interessato. Neppure Gianni Sperti prende più le sue difese e questo fa pensare che oramai in studio la sensazione che lui rigiri le frittate sia molto forte. L’opinionista per la prima volta si schiera apertamente contro Mario:

2Ho la sensazione che tu voglia far credere che è Ida quella che non è interessata. Non ci provare a rigirare questa frittata, l’hanno capito pure i muri che a lei piaci”

A detta di molti telespettatori questa sarebbe la realtà dei fatti e addirittura Mario viene definito come “uno dei più grandi strateghi mai passati in studio”. Questo pubblico ritiene che Cusitore sia proprio un vero manipolatore. Se davvero fosse così, il suo piano starebbe andando in fumo, in quanto sono rimasti in pochi a credergli.

Lui oggi in effetti appare più in difficoltà rispetto agli altri giorni. Ida è sempre più delusa e furiosa con lui. Le anticipazioni segnalano che la Platano arriva anche a pensare di lasciare il Trono. Alla fine Ida decide di non ballare con Mario e fa entrare Pierpaolo, con cui invece balla.

Questo infastidisce Mario, il quale si ribella di fronte a questa sua decisione. “Ma come lo faccio ad aprire il mio cuore con una persona così. Mi boccia sempre su tutto, io volevo ballare con lei”, tuona il corteggiatore.