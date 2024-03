UeD Barbara smaschera Ernesto. Maria: con Rausa gesto mai fatto

Ernesto Russo a Uomini e Donne finisce di nuovo al centro studio e questa volta finisce sotto accusa. Maria De Filippi fa sapere che Raffaella vorrebbe delle spiegazioni da lui, in quanto nella registrazione precedente ha messo fine improvvisamente alla loro conoscenza. Il cavaliere aveva rivelato di essere rimasto infastidito dal fatto che lei era uscita anche con Marcello Messina dopo aver detto di non essere così convinta di lui.

Oggi Raffaella vuole sapere se la decisione di chiudere è arrivata per questo motivo e, dunque già prima della registrazione, oppure durante il loro confronto in studio. Inoltre, la dama racconta di avergli inviato un messaggio a cui non ha ricevuto risposta. Ernesto conferma di aver chiuso per entrambi i motivi, avendo notato atteggiamenti non in linea con la sua persona. Il pubblico, però, che nel corso della puntata di ieri l’ha fortemente criticato, torna ad attaccarlo.

La maggior parte dei telespettatori afferma di avere gli stessi sospetti espressi oggi da Barbara De Santi a UeD. “Tu trovi sempre un pretesto per uscirne e anche pulito”, dichiara la dama, che a detta di molti l’avrebbe smascherato. Ernesto appare infastidito e un po’ anche in difficoltà c’è da dire. Anche Gianni Sperti si unisce al disappunto di Barbara: “Sembrava che tu fossi molto attratto e poi ti spegni in un secondo”.

Ernesto si giustifica affermando che poi, conoscendo la persona e i suoi atteggiamenti, se non gli piacciono preferisce fermarsi. Ma la De Santi continua a far notare che Russo avrebbe lo stesso modus operandi con tutte, lo stesso usato con lei. Inizialmente appariva molto preso e poi furioso ha deciso di troncare la conoscenza. Barbara non si ferma e sembra voler continuare a smascherare Ernesto oggi:

“Piano piano si sta sgretolando quello che tu sei costruito, noi non siamo stupide. Ti sei costruito un personaggio peace and love”

Mentre Tina Cipollari lo difende, Gianni fa presente che Ernesto spende parole troppo forti per le donne e fa sembrare che abbia chissà quale interesse. Raffaella e Barbara confermano. Ma il cavaliere si difende precisando che questo fa parte del suo carattere e lo farebbe anche per una donna che vede passare per strada. La De Santi continua a colpirlo quando arriva per lui una donna che vorrebbe conoscerlo e lo definisce “delicato”.

Barbara non crede che questo sia l’aggettivo giusto per descrivere Ernesto visto che nella registrazione precedente ha detto esplicitamente che Marcello Messina gli sta “sul ca**o”.

Uomini e Donne: Maria De Filippi sorprende con Alessandro Rausa

La puntata di oggi di UeD inizia con Gemma Galgani, per cui arriva un giovane cavaliere di 51 anni, il quale si dice attratto da lei. In quanto la dama torinese si sente da lui incuriosita decide di iniziare questa conoscenza. Non mancano le frecciate ironiche di Tina che definisce Gemma una nonna per il nuovo arrivato. “Dai Tina a parte tutto ci rimane male Gemma”, così Maria De Filippi tenta di fermare gli attacchi dell’opinionista.

Arriva poi il momento di Alessandro Rausa, che al centro studio racconta di aver costruito un bellissimo rapporto con Maria Teresa. Ci sono stati momenti importanti tra loro e spesso uno resta a casa dell’altra. Si forma così una nuova coppia nel Trono Over, che commuove tutti. I due ballano al centro studio abbracciati sulle note di Un senso di Vasco Rossi, il cantante preferito di Alessandro.

Rausa si commuove mentre balla con la sua Maria Teresa e l’emozione aumenta quando Maria De Filippi si reca dietro le quinte e chiede di far scendere i famosi petali rossi della scelta. Quando torna in studio, la conduttrice sorprende Alessandro facendogli sapere che potrà continuare insieme a Maria Teresa, sebbene siano una coppia, a prendere parte alle puntate:

“Sono stata io a far cadere i petali. Tu non te ne vai Alessandro! Tu rimani qua, vieni, balli con lei…”

Un gesto mai fatto prima per un partecipante. Alessandro è ormai diventato una presenza fissa del programma e potrà continuare a esserlo per tutti sebbene abbia trovato l’amore. Dunque, il pubblico continua età comunque a vederlo seduto nel parterre tra i cavalieri. Un bel gesto quello di Maria, che riceve grandi applausi.