UeD: De Filippi stronca Daniele (e fa bene), Ernesto crea il devasto

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi Ernesto Russo siede al centro studio con Raffaella del Trono Over e regala nuovi colpi di scena. Inizialmente il cavaliere si dice infastidito dal fatto che lei sia uscita con Marcello Messina la sera prima. Poi si scaglia contro entrambi:

“L’ha fatto come un atto di misericordia, che poteva evitare e dirlo qui in studio. Poteva uscire con me, che non stavo bene ed ero lì vicino. Poi Marcello si è buttato a pietà”

Mentre i due discutono, Tina Cipollari si infastidisce ed entra in studio con scopa e paletta. L’opinionista si dice nervosa e inizia a pulire a terra per togliere i petali della scelta di Brando e Raffaella. La dama non prende bene questo suo atteggiamento, tanto che chiede a Tina di smetterla, inutilmente.

Intanto, Raffaella a Uomini e Donne spiega che le piacciono sia Ernesto che Marcello per motivi diversi. La dama, inoltre, fa notare che Messina non sarebbe pronto a nuove conoscenze. Allo stesso tempo, Ernesto dà del pesante a Marcello. Non solo, Russo preferisce interrompere la conoscenza con Raffaella.

Il cavaliere si lamenta per il bacio che tra loro non è arrivato e anche per l’uscita di lei con Marcello. Raffaella, invece, fa notare che proprio lui è corso nei giorni scorsi a fare colazione con un’altra donna. Un discorso un po’ controverso, anche perché Ernesto ha sempre parlato di libertà sotto questo punto di vista e ha spesso litigato con Barbara De Santi perché lei non accettava il fatto che lui usciva con più dame.

Ernesto poi esagera con Marcello. Tante critiche per Russo, che inizialmente piaceva tanto al pubblico. Ora, invece, la situazione cambia e appare agli occhi dei telespettatori come una persona presuntuosa. Senza conoscere bene Marcello, oggi Ernesto si scaglia contro di lui in modo abbastanza forte:

“Non mi stai simpatico, mi stai sul ca**o, te lo dico chiaramente, a pelle. È una persona negativa”.

C’è chi apprezza la sua schiettezza, ma tanti altri lo accusano di essere un “cafone”. Continua a mostrarsi arrogante quando Marcello cerca con lui un confronto. Ernesto gli parla sopra e si reca da Mario (corteggiatore di Ida) per regalargli un rosario di Medjugorje, in occasione del suo compleanno.

Un gesto in contrasto con quello che sta facendo oggi in studio. Parla di Marcello come una persona negativa, aggettivo che poco piace al pubblico. Gianni si scaglia, però, contro Messina accusandolo di fare la vittima.

Ernesto crea il devasto in studio e discute poi anche con Tiziana, accusandola di essere una persona falsa. Il cavaliere racconta che la dama gli ha chiesto il numero e poi in studio ha dichiarato che non le piace.

La puntata va avanti con Adriano e Luna. Lui fa un discorso che si conclude con una bellissima confessione: “Mi sono innamorato. Voglio viverti fuori”. Dopo il devasto creato da Ernesto, ecco che questi due Over regalano un bellissimo momento. Luna e Adriano escono insieme dal programma come nuova coppia del Trono Over.

UeD, il nuovo tronista Daniele crea polemiche: Maria De Filippi interviene

Il nuovo tronista Daniele Paudice genera altre polemiche. Dopo Ernesto, anche lui è al centro delle critiche sui social network. Il pubblico è diviso: c’è chi crede che sia troppo arrogante con le sue corteggiatrici e chi invece apprezza la sua schiettezza. Daniele oggi accusa di nuovo le ragazze presenti alla sua corte di non essere interessate a lui.

Il tronista già nel corso della sua prima puntata aveva palesato questo pensiero. Oggi lo sottolinea di nuovo, con le corteggiatrici che si ribellano. Una di loro fa notare che più volte l’ha raggiunto in studio per ballare insieme. Inoltre, gli consiglia di non giudicare le persone quando non le conosce.

In effetti, Daniele basa questo suo negativo pensiero, che esprime in modo abbastanza diretto e duro, su ciò che vede in studio. Qui, però, le corteggiatrici hanno ben poco da fare e gli fanno presente che per valutarle dovrebbe portarle in esterna. Lui, però, resta fermo nella sua posizione e concentrato su Gaia, che invece gli avrebbe dimostrato interesse.

A rimettere al suo posto Daniele, quando Gianni Sperti prende le sue difese, ecco che ci pensa Maria De Filippi:

“Però lui ha un carattere particolare, l’abbiamo iniziato a notare. Non ha problemi con le telecamere. Ma ci sta che loro li abbiano. Se pensiamo a Brando nella prima puntata è completamente diverso. Ci sta che loro abbiano imbarazzo. Lei dice con il sorriso che ha fame e ci sta, se sta tre ore qui, che mangi le patatine. Prima di tutto, hanno un’anagrafe ed è la prima volta che stanno in televisione. Tu sei particolare rispetto agli altri. Il loro comportamento è più normale. L’ho capito che questo è il tuo modo di tirare fuori le tue cose”

Daniele si giustifica facendo presente che Gaia subito si è avvicinata a lui in studio dicendogli “mi piaci”. Tina Cipollari gli consiglia di non essere prevenuto e di essere più tranquillo.

Uomini e Donne, Raffaella dichiara il suo amore a Brando

La puntata di oggi inizia con il dopo scelta di Brando. Inizialmente va in onda il momento in cui Beatriz si è sfogata dopo aver scoperto di non essere stata scelta. Piangendo l’ex corteggiatrice assicura che è pronta a ripartire da zero, in quanto è consapevole di avere solo 23 anni e di aver subito batoste più pesanti in passato. Lo stesso lo dice in queste ore sulle Stories di Instagram, dove rivela ai suoi fan come sta.

Si passa poi a Brando e Raffaella, che felicissimi si godono la nascita della loro relazione. La Scuotto chiama subito sua madre, la quale inizialmente dimostra di essere in ansia. Poi quando sente la voce di Brando fa i salti di gioia e lo invita subito a casa. La nuova coppia si scambia i numeri di telefono e poi si godono la serata insieme.

In questa occasione, Raffaella ammette di essersi frenata negli ultimi tempi e di non essere riuscita a dirgli delle cose importanti. Lui le chiede di farlo ora ed ecco che arriva la dichiarazione d’amore: “Mi sono innamorata di te”.

Mentre si abbracciano e si baciano dopo che le regala un mazzo di rose, Brando si commuove. “Sei mia adesso”, afferma lui felice.