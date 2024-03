UeD, Beatriz rompe il silenzio dopo la scelta di Brando: “Sto bene”

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5 martedì 26 marzo, il tronista Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta. Il ragazzo ha deciso di abbandonare il programma in compagnia di Raffaella Scuotto, preferendola così ad un’altra corteggiatrice, Beatriz D’Orsi. Oggi la ragazza ha rotto il silenzio dopo la delusione ricevuta, pubblicando una storia sul suo profilo Instagram per parlare del suo percorso all’interno della trasmissione e per rassicurare i suoi fan circa il suo attuale stato.

Beatriz ci ha tenuto a ringraziare chi l’ha seguita e tranquillizzare gli spettatori di Uomini e Donne, promettendo di rispondergli presto e condividendo anche una foto che la ritrae felice e sorridente. L’ex corteggiatrice sta quindi bene, anche se non è stata lei la scelta di Brando.

Queste le parole usate dalla ragazza:

Ci tenevo a ringraziare a cuore aperto e senza filtri (mai stata in grado di averne) tutti quanti per i bei messaggi commoventi, dolci, delicati ed ematici che sto continuando a ricevere costantemente e non mi riferisco solamente alla giornata di ieri. Bensì anche a tutti gli altri giorni durante la longevità del percorso. Cercherò di rispondere a ciascuno privatamente. Ma finché non vedrete una risposta, spero che voi possiate, nel frattempo, apprezzare questo ringraziamento pubblico. P.s essendo che in molti me lo state chiedendo. Giustamente. Mi sento di rassicurarvi dichiarando che sto bene. Per davvero. Vi ringrazio infinitamente per l’interessamento, vi lascio una foto dell’altra sera felice e spensierata, perché la vita continua.

Di seguito la foto pubblicata da D’Orsi nelle stories di Instagram:

La scelta di Brando Ephrikian ricade su Raffaella Scuotto

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 26 marzo è stata trasmessa la scelta del tronista Brando Ephrikian. Il ragazzo era indeciso tra due corteggiatrici: Raffaella Scuotto e Beatriz D’Orsi. Alla fine la sua scelta è ricaduta sulla prima.

Queste le parole usate dal tronista per comunicare a Beatriz che aveva deciso di abbandonare il programma insieme ad un’altra:

Spero con tutto il cuore che tu possa riuscire a trovare una persona come hai descritto me, ma ti ringrazio tantissimo per queste belle parole che hai speso, però non sei tu la mia scelta.

La risposta della giovane non ha tardato ad arrivare. Tra le lacrime e visibilmente commossa, la corteggiatrice gli ha rivelato di averlo già intuito da settimane e che, di conseguenza, se l’aspettava.

Di seguito le sue parole:

L’avevo intuito da un po’ di settimane, e nonostante tutto ti ringrazio, ti ringrazio perché mi hai fatto provare dei sentimenti di cui avevo paura di riprovare, dopo due anni e mezzo, sono riuscita a sentire qualcosa.

Brando ha quindi lasciato il programma in compagnia di Raffaella, definita da lui come una “scelta di cuore”.