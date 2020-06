Uomini e Donne, scelte in prima serata e un abbandono: le indiscrezioni

Anticipazioni Uomini e Donne, tornano le scelte in prima serata? Le ultime indiscrezioni fanno luce sui tronisti “sospesi”

Le ultime indiscrezioni su Uomini e Donne potrebbero fare luce sui tronisti che non abbiamo più visto in onda. Giovanna Abate ha proseguito il percorso con i due corteggiatori del Trono Classico più Davide Basolo, ovvero Alchimista, e quindi farà la sua scelta in studio come da copione. Dei suoi colleghi invece abbiamo letteralmente perso le tracce. Non sappiamo quindi che fine faranno i troni di Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. Le indiscrezioni di oggi però potrebbero svelare un finale diverso da quello sospettato da molti. In tanti infatti hanno pensato che questi tre troni sarebbero tornati in onda a settembre, ma potrebbe non essere così. Stando a quanto riportato da BubinoBlog, infatti, le scelte di Uomini e Donne potrebbero andare in onda in prima serata a metà giugno.

Uomini e Donne, le scelte di Carlo e Sara in prima serata? Daniele avrebbe abbandonato

Non stiamo parlando della scelta di Giovanna, che pare sia già stata registrata in studio e che vedremo lunedì o martedì. Parliamo invece delle scelte di Carlo e Sara. Non abbiamo menzionato Daniele perché, sempre secondo le voci di corridoio del giorno, lui avrebbe abbandonato senza scegliere. Questo spiegherebbe il suo ritorno sui social network, ma non possiamo ancora escludere del tutto la possibilità che torni a settembre. Il trono di Daniele infatti era appena cominciato e non sarebbe stato in condizione di fare una scelta. Ma attenzione, perché se si parla di abbandono di Daniele Dal Moro è altrettanto possibile che il suo trono sia invece finito per sempre. Questa possibilità non è da escludere al pari del suo ritorno, perché nelle indiscrezioni di oggi si parla anche del fatto che i tronisti abbiano continuato i loro percorsi seguiti dalle telecamere, ma non in studio.

Le scelte di Uomini e Donne in prima serata: le indiscrezioni su Sara, Carlo e Daniele

Questo spiegherebbe la presenza di Cecilia a Roma qualche tempo fa, ma spiegherebbe anche i gossip sulla scelta di Sara. E se Daniele avesse deciso di abbandonare Uomini e Donne nonostante abbia avuto modo di conoscere ancora le sue corteggiatrici, allora si tratterebbe di un abbandono a tutti gli effetti. Non resta che attendere le ultime due puntate di Uomini e Donne per scoprire cosa succederà e se ci saranno davvero le scelte di Carlo e Sara in prima serata. Maria potrebbe annunciarlo nell’ultimo appuntamento pomeridiano, o almeno dovrebbe accennare agli altri troni rimasti in sospeso.