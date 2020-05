Uomini e Donne oggi, Daniele Dal Moro torna sui social: addio trono?

Uomini e Donne, le ultime news su Daniele Dal Moro: il tronista ha riattivato il profilo Instagram

Daniele Dal Moro è tornato su Instagram e questo è un segnale sul suo trono a Uomini e Donne. Non usare i social network è uno degli obblighi che spettano ai tronisti del programma di Maria De Filippi, anche per evitare contatti e messaggi con i corteggiatori. Niente serate in discoteca, niente social per non rivelare indizi anche involontariamente. Niente di niente. Quando un ragazzo o una ragazza vengono scelti come tronisti di Uomini e Donne devono apparire soltanto in video, niente social. Certo nulla vieta che i loro parenti o amici postino foto o video con loro, ma che lo facciano direttamente no. E nella maggior parte dei casi i profili Instagram vengono disattivati del tutto, non c’è solo il divieto di usarli. Tranne quando ci sono accordi commerciali e viene fatta un’eccezione, permettendo che il profilo rimanga visibile ma sempre inattivo.

Trono Classico, Daniele è tornato su Instagram: “Back in the jungle”

“Back in the jungle”, ha scritto come didascalia alla foto. Il fatto che Daniele sia tornato su Instagram quindi la dice lunga sul suo trono. In tutte queste settimane ci siamo sempre domandati che fine avrebbero fatto i troni di Daniele, Sara e Carlo. Su quest’ultimo pare che la redazione abbia trovato un modo per arrivare alla scelta. Percorso ben diverso per Giovanna Abate, che ha vissuto il suo trono e si prepara alla sua scelta. Dato che Daniele ha riattivato Instagram è chiaro che non lo vedremo più in questa stagione di Uomini e Donne. Anche se era ormai chiaro, visto che mancano poche puntate alla fine della stagione. Difficile pensare che Daniele e Sara siano stati messi alla porta dalla redazione, più facile credere invece che li ritroveremo sul trono a settembre.

Daniele Dal Moro torna su Instagram: trono sospeso a Uomini e Donne o addio definitivo?

Nulla è certo, però, e rivedere Daniele Dal Moro su Instagram farà dubitare più di qualcuno sul suo ritorno a Uomini e Donne. Se è ancora tronista, infatti, non potrebbe usare i social, per cui è facile dedurre che potrebbe non esserlo più. Tuttavia, la redazione difficilmente avrebbe potuto impedire a Daniele, Sara o lo stesso Carlo di usare Instagram per tutta l’estate, in attesa di ritornare sul trono. Anche se potrebbero esserci dei contatti con le ex corteggiatrici, per cui magari ci saranno altre ragazze per lui in caso tornasse. In ogni caso, il ritorno di Daniele Dal Moro su Instagram non esclude il suo ritorno sul trono di Uomini e Donne a settembre.