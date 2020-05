Trono Classico, Carlo farà la scelta ma in modo diverso: anticipazioni

Anticipazioni Uomini e Donne, Carlo Pietropoli torna in studio per fare la sua scelta: ecco quando verrà registrata

A Uomini e Donne ci sarà anche la scelta di Carlo Pietropoli. Il tronista ha iniziato l’avventura sul Trono Classico ben prima di Giovanna Abate, e quindi anche di Daniele Dal Moro e di Sara Shaimi, per cui la redazione avrà ritenuto opportuno dare una conclusione al suo percorso. Le conoscenze con le sue corteggiatrici erano in stato avanzato, in particolare con Cecilia Zagarrigo, e quindi avrà le idee più chiare rispetto agli altri colleghi Daniele e Sara. Il percorso di Giovanna sta proseguendo nelle puntate del Trono Over e farà la sua scelta, mentre quella di Carlo sarà leggermente diversa. Questo almeno è trapelato dalle anticipazioni in circolazione.

Trono Classico, anche Carlo farà la sua scelta: sarà Cecilia o Ginevra?

La pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha fatto sapere infatti che proprio domenica verrà registrata la scelta di Carlo Pietropoli. Questa la news: “Allora ragazzi molto probabilmente domenica si registrerà la scelta di Carlo (che non è una vera e propria scelta ma una proposta di conoscersi meglio fuori). Mentre mercoledì o giovedì quella di Giovanna”. Nulla di certo per il momento, ma anche nei giorni scorsi si mormorava della scelta di Carlo. Non avendo potuto fare esterne come prevede il format, Carlo sceglierà Cecilia o Ginevra per conoscerla meglio fuori e non per iniziare un fidanzamento. Questo spiegherebbe comunque la presenza di Cecilia a Roma quando sono riprese le registrazioni in studio e alcune sue frasi d’amore e pensierose pubblicate su Instagram. Il legame tra i due potrebbe non essersi spezzato e scopriremo nel giorno della scelta cosa è successo realmente.

Uomini e Donne, Carlo e Giovanna verso la scelta: che fine faranno Daniele e Sara?

Dopo Carlo toccherà a Giovanna fare la scelta e probabilmente vedremo entrambe in onda nelle ultime due puntate di questa stagione. Rimane un punto interrogativo su Daniele e Sara: verranno richiamati a settembre per proseguire il loro trono?