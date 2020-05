UeD anticipazioni, quando si registra la scelta: Alessandro torna, ma…

Anticipazioni Uomini e Donne, quando si registrerà la scelta di Giovanna Abate: le ultime news

Abbiamo anticipazioni sulla scelta di Giovanna Abate: quando verrà registrata? Uomini e Donne si avvia alla conclusione di stagione, una stagione che si è interrotta a causa della pandemia da Coronavirus e che ha mostrato come sarebbero il Trono Classico e il Trono Over insieme. Giovanna infatti è stata l’unica tronista a proseguire il suo percorso. Pare che la redazione abbia reputato lei più genuina e sincera degli altri, ma è un’interpretazione dei fan delle parole di Raffaella Mennoia, e per questo è stata scelta per la formula durante l’emergenza. Giovanna e Gemma infatti sono state corteggiate via chat. Quando Uomini e Donne è tornato in onda, Giovanna ha partecipato alle registrazioni insieme agli Over.

Uomini e Donne, quando sceglie Giovanna: ci sarà anche la scelta di Carlo?

Abbiamo conosciuto Alchimista, abbiamo rivisto Sammy e pure Alessandro. Con loro tre ha proseguito e oggi è rimasta con Sammy e Davide Basolo: la scelta di Giovanna sarà fra loro due. Ma quando verrà registrata? A renderlo noto è stata una pagina Instagram dedicata al programma, che si chiama Uominiedonneclassicoeover. Questo hanno scritto poco fa: “Nella prossima registrazione (che è l’ultima) Giovanna farà la sua scelta tra Davide e Sammy. […] Lo ha annunciato Maria nell’ultima registrazione”. La scelta di Giovanna dovrebbe andare in onda tra lunedì 8 giugno e martedì 9 giugno, gli ultimi giorni di Uomini e Donne. Rimane un’incognita su Carlo Pietropoli: ci sarà anche la sua scelta? Qualcuno dice di sì, anche perché Cecilia ha trascorso dei giorni a Roma di recente.

Alessandro Graziani torna a Uomini e Donne, ma non per Giovanna: le anticipazioni

La stessa pagina Instagram però ha dato altre anticipazioni di Uomini e Donne! Pare infatti che Alessandro Graziani tornerà: “Ale nella registrazione di martedì non è andato per Giovanna, al momento non posso dirvi altro”. Accetterà il corteggiamento di una Dama degli Over? Già poche settimane fa infatti era stato richiamato dalle donne del parterre ma aveva rifiutato perché ancora preso da Giovanna.