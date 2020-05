Uomini e Donne, quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione

Quando finisce Uomini e Donne quest’anno? Qualcuno vorrebbe che la stagione si allungasse fino a giugno inoltrato, visto che è stato fermo per settimane. Così non sarà, ma guadagneremo comunque qualche giorno in più in compagnia dei protagonisti del Trono Over e del trono di Giovanna Abate. Ormai è chiaro che solo loro arriveranno a fine stagione. Di Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro abbiamo perso le tracce e la redazione per il momento non ha proferito parola in merito a questi tronisti. Solo Giovanna è stata promossa per il trono con il corteggiamento via chat, insieme a Gemma Galgani. E sono le loro storie a movimentare le puntate che stiamo vedendo adesso in onda.

Quando finisce Uomini e Donne, cambia la data dell’ultima puntata in onda questa stagione

Da un lato abbiamo Gemma e Nicola Vivarelli, il giovane Sirius che sta facendo tanto discutere. E poi c’è il trono di Giovanna che sta proseguendo, seppure a distanza, anche con i suoi precedenti corteggiatori. L’Alchimista è arrivato a smuovere le acque e a confondere le idee a Giovanna, che adesso ha tre corteggiatori: il misterioso Alchimista, Sammy e Alessandro. Dovrà arrivare a una scelta entro poche settimane, perché seppure la formula del trono sia cambiata rimangono le esterne e quindi immaginiamo che ci sarà anche una scelta. Quando andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne? A rivelarlo è stato Davide Maggio, che poco fa ha aggiornato tutti con l’ultimo giorno di programmazione per il programma di Maria De Filippi. Se pochi giorni fa si parlava di 5 giugno, oggi la data dell’ultima puntata è invece il 9 giugno.

L’ultima puntata di Uomini e Donne andrà in onda martedì 9 giugno 2020

Sì, è un po’ insolito che Uomini e Donne termini di martedì, ma è già successo in passato. Naturalmente non andrà in onda martedì 2 giugno, giorno di festa, e lascerà il posto alla nuova soap turca Daydreamer. Le news non aggiungono altro per ora, però non escludiamo ulteriori cambi nel palinsesto di Canale 5.