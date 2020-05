Uomini e Donne, Gemma e Nicola: ex tronista li difende, poi il dubbio

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli dividono il pubblico di Uomini e Donne: c’è chi approva, ma in tanti si oppongono

Gemma e Nicola a Uomini e Donne continuano a far discutere. Il pubblico è letteralmente diviso in due parti, anche se queste due parti non sono molto bilanciate. Da una parte c’è chi approva la conoscenza nonostante i tanti anni di differenza, chi fa il tifo per Gemma e non vede l’ora di vederla sorridere accanto a un uomo che la ami. Dall’altra parte però ci sono molte persone che disapprovano e non condividono affatto il comportamento di Gemma Galgani. Proprio la Dama al momento è sotto accusa più del suo corteggiatore, rea secondo tanti di aver accettato il corteggiamento di un ragazzo così tanto più giovane di lei e soprattutto di essersi già infatuata. o almeno questa è l’impressione di tanti, compreso Gianni Sperti. Ma a sorpresa c’è chi difende questa conoscenza ed è una persona che conosciamo tutti molto bene.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi dice cosa pensa di Gemma e Nicola: “Capisco lui”

Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi, anche lui opinionista di Uomini e Donne ma del Trono Classico, che però è ancora in vacanza. Su Instagram qualcuno gli ha chiesto un parere su Gemma e Sirius e Lorenzo ha risposto senza nascondersi. La sua risposta però nasconde anche una frecciatina, ma vediamo cosa ha scritto. La prima parte del suo commento è positiva: “Gemma è affascinante lo posso capire lui… E l’età è solo un numero, in questo caso è una tabellina”. Ha aggiunto una risata per far intendere che fosse una battuta, e ormai conosciamo bene l’ironia di Lorenzo, ed è solito infilare battutine nei suoi discorsi.

Lorenzo Riccardi, il dubbio su Gemma e Nicola: “Vedremo quando finirà il distanziamento”

Nella seconda parte della risposta però Lorenzo ha insinuato un piccolo dubbio. Queste sono state le sue parole: “Ma comunque vedremo come andrà a finire. Prima o poi finirà il distanziamento sociale”. Insomma, ha lanciato la stessa frecciatina di tanti altri: Nicola sta usando Gemma per visibilità, approfittando del fatto di non potersi comunque avvicinare?