Daydreamer – Le ali del sogno con Can Yaman: trama e quando va in onda

Uscita e numero puntate Daydreamer – Le ali del sogno: Can Yaman torna su Canale 5

Daydreamer – Le ali del sogno è il nome italiano di Erkenci Kuş, la nuova serie televisiva con Can Yaman che ormai conoscete tutti come Ferit di Bitter Sweet. L’attore tornerà su Canale 5 con una storia tutta nuova e molto più longeva, visto che in Turchia sono state trasmesse ben cinquantuno puntate; non sappiamo come saranno divise le messe in onda in Italia ma è da mettere senz’altro in conto una suddivisione del singolo episodio in parti meno lunghe e di conseguenza un aumento notevole del numero degli appuntamenti televisivi, se non una divisione di tutta la serie in ben due stagioni. L’uscita di Daydreamer è fissata per giugno e la serie potrà essere vista non solo su Canale 5 ma anche su Mediasetplay in contemporanea. Il promo è stato pubblicato di recente e ci fa capire subito di cosa parlerà la storia:

Daydreamer – Le ali del sogno: cast e personaggi principali

Prima di riassumervi la trama di Daydreamer vediamo subito però chi sono gli attori e i personaggi principali (quelli che compaiono in tutti e cinquantuno gli episodi):

Anil Çelik è Cey Cey;

Berat Yenilmez è Nihat;

Birand Tunca è Emre Divit.

Can Yaman è Can Divit;

Cihan Ercan è Zebercet;

Demet Özdemir è Sanem Ayidin;

Özlem Tokaslan è Mevkibe;

Öznur Serçeler è Leyla Aydin;

Tugçe Kumral è Deren.

Gli interpreti sono in realtà molti di più ma, fatta eccezione per questi che vi abbiamo elencati, tanti sono comparse o non hanno un ruolo importante in tutte le puntate della serie televisiva diretta Cagri Bayrak. Segnaliamo che Öznur Serçeler ha interpretato il ruolo di Fatoş in Bitter Sweet.

La trama di Daydreamer: di cosa parla la nuova serie Tv con Can Yaman

La trama è quella classica delle serie televisive estive: Sanem Aydın, un’aspirante scrittrice, cerca di realizzare il suo sogno e allo stesso tempo di mantenersi; per questo si farà assumere da un’agenzia pubblicitaria molto famosa, in cui farà la conoscenza di Emre e Can Divit, due fratelli di cui il secondo è totalmente disinteressato delle sorti dell’attività di famiglia. Can è un fotografo di fama internazionale, amante della natura e totalmente ostile alle regole e alle imposizioni, ed è proprio di lui che Sanem s’innamorerà. Tanti saranno gli ostacoli che impediranno ai due di vivere una relazione felice, come avviene, del resto, nella classica delle commedie. L’idea è perfetta per l’estate e Can Yaman è ormai una garanzia in Italia: siamo sicuri che il successo per Mediaset sarà assicurato.