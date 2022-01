Uomini e Donne, Sara Shaimi compleanno in ospedale: “Problema serio”

Un compleanno decisamente insolito per Sara Shaimi, trascorso in un letto d’ospedale. L’ex tronista di Uomini e Donne, qualche giorno fa, ha fatto sapere ai suoi fan che avrebbe dovuto affrontare un intervento chirurgico. Dopo di che, è stata ricoverata, ma non ha rivelato alcun dettaglio riguardante l’operazione. Nel frattempo, Sonny Di Meo le ha fatto sentire a distanza tutto il suo sostegno, mostrando la sua vicinanza anche attraverso i social. Lo scorso 18 gennaio, Sara ha compiuto 31 anni e ha dovuto festeggiare all’interno della struttura ospedaliera.

Pare che l’intervento chirurgico sia avvenuto il giorno precedente. Ma anche dopo l’operazione, l’ex volto del Trono Classico non ha fatto sapere al pubblico che la segue proprio tutti i dettagli. E ovviamente non è tenuta a farlo. Ha innanzitutto ringraziato tutti per gli auguri ricevuti il giorno del suo compleanno e per l’affetto. Per “i più curiosi” invece ha fatto Sara Shaimi ha fatto delle precisazioni sull’intervento. Scendendo nel dettaglio, ha rivelato che non è stata un’operazione legata all’estetica, bensì qualcosa di molto più importante che riguarda la salute.

“No intervento estetico. No orecchie, in quanto non credo di aver mai avuto bisogno di rifarle. No capelli, in quanto li ho dovuti anche rasare. Ho fatto un intervento chirurgico per un problema SERIO che avevo”

Queste le parole condivise dall’ex tronista sul suo profilo Instagram. Così ha risposto sicuramente ai più curiosi, ma ha preferito comunque tenere per sé i dettaglio dell’operazione, che pare sia stata eseguita alla testa. Infatti, come lei stessa ha raccontato, ha dovuto rasare una parte di capelli. Detto ciò, ci ha tenuto a dichiarare che fortunatamente si tratta di un qualcosa che “si risolve”. È probabile che nei prossimi giorni, la Shaimi decida di raccontare questa difficile esperienza ai fan.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo dopo UeD

Solo un anno fa, Sara e Sonny annunciavano la fine della loro storia d’amore. Una violenta crisi aveva colpito la coppia, che è riuscita a ritrovare la serenità perduta. Infatti, circa un mese più tardi, ha deciso di riprovarci. E oggi sono più uniti e innamorati che mai, com’è possibile notare dai loro rispettivi profili social.

Questa estate l’ex tronista ha, però, perso la pazienza leggendo alcuni gossip sul suo conto. Veniva accusata di tradimento e lei stessa ci ha tenuto a smentire tali indiscrezioni. A riaccendere il gossip intorno a loro era stata una segnalazione che la vedeva a fianco di un altro uomo. La Shaimi si era prontamente difesa da tali accuse, negando il tutto.