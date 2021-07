Uomini e Donne, Sara Shaimi ha tradito Sonny? Lei s’infuria: “Schifosi”

Ore di tensione per la coppia Sara Shaimi e Sonny Di Meo di Uomini e Donne: c’è stato un tradimento? Di certo non tra loro, perché non c’è stato nessun tradimento in verità. Eppure una segnalazione ha scatenato il gossip oggi. A Deianira Marzano è arrivata una segnalazione infatti secondo cui Sara sarebbe stata vista insieme a un altro uomo con cui, tra l’altro, si vedrebbe spesso e non in amicizia. La persona della segnalazione ha detto di conoscere bene il presunto uomo e di essere certa del fatto che non siano solo amici. Il gossip si è acceso in un secondo, arrivando in un batter d’occhio anche all’orecchio della stessa Sara Shaimi.

Deianira ha spiegato di aver ricevuto non solo questa segnalazione in merito a Sara beccata con un altro uomo, ma le segnalazioni erano ben quattro e molto simili tra loro. Il presunto tradimento si sarebbe consumato due sere fa, la sera della partita tra Italia e Spagna che ha visto gli Azzurri trionfare e conquistare la finale degli Europei 2021. Nelle sue Instagram stories, Sara ha smentito di aver tradito Sonny con un altro. L’ex tronista si è detta “scioccata e schifata” per quanto è accaduto.

“Questo non è un gossip, è diffamazione. Già mi avevano appioppato questo fidanzato quando sono andata a Dubai con l’amica mia”, ha proseguito Sara riferendosi a un gossip di tempo fa. Come prova della sua versione dei fatti, ha spiegato che la sera del presunto avvistamento lei era a casa, non era uscita. Era rientrata a casa da lavoro verso le dieci e mezza ed è andata a dormire. La sera invece ha registrato delle storie di una sponsorizzazione che avrebbe pubblicato più in là. L’ex tronista ha mostrato ora e data di queste storie e tutto coincide, in effetti. A quanto pare, però, Sara potrebbe aver capito chi c’è dietro queste segnalazioni:

“Posso anche pensare chi ha potuto fare tutto questo. […] Quindi non capisco di cosa parlano. Non sono stata in giro, non sono uscita ma non mi devo giustificare. La gente è cattiva, invidiosa, falsa e schifosa. Non capisco per quale scopo facciamo questo. Mi viene in mente solo una cosa, ma spero non sia così. Mi vogliono far passare per quella che non sono”

Questo si legge nelle parole riportate da Isa e Chia. Dopo aver visto le prove di Sara, Deianira ha deciso di cancellare le stories con le accuse a Sara Shaimi di aver tradito Sonny.