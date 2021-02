Uomini e Donne, Sara e Sonny ci riprovano: “Vogliamo capire bene”

Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono tornati insieme? Non ancora, ma forse quel giorno non è distante. I fan di Uomini e Donne che si sono affezionati a questa coppia avevano preso male la notizia della rottura tra i due, ma non hanno mai smesso di sperare in un ritorno di fiamma. Sono tante le persone che credono in loro e nel sentimento nato negli studi di Maria De Filippi. Si sono scelti in piena pandemia, il Covid aveva imposto lo stop al trono di Sara ma il suo cuore apparteneva già a Sonny. Così ha deciso di sceglierlo. Si sono messi insieme ed erano felici, almeno così sembrava, non a caso per tanti la rottura è stata un fulmine a ciel sereno. Anche perché loro hanno sempre smentito allontanamenti e crisi.

Ma altrettanto a sorpresa nelle scorse ore Sara ha annunciato ai fan che lei e Sonny hanno ricominciato a sentirsi. C’erano infatti dei pettegolezzi sul suo conto e rispondendo a questi Sara ha anche parlato dell’ex fidanzato. Nel pettegolezzo si vociferava di una relazione con un giovane che compariva spesso nelle sue storie. Ma a quanto pare questo ragazzo sta frequentando l’amica dell’ex tronista, e non di certo lei. Sonny sa tutto ciò che le succede, questo ha ulteriormente spiegato ai fan, e quindi ha annunciato che si stanno risentendo. Sara non ha ancora dimenticato Sonny. Dopo aver parlato nei video nelle stories su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne ha anche aggiunto un messaggio scritto. In questo si legge:

“Ci stiamo risentendo e dato che è ancora presto vogliamo capire e stare bene prima noi prima di renderlo pubblico, perché non mi piace fare tarantelle. E quando sarò sicura di una cosa allora la renderò pubblica”

Ha ulteriormente precisato che non le sta bene che le vengano attribuite cose non vere. O che le venga detto di aver dimenticato Sonny, a non molte settimane dalla rottura. Non ha intenzione di passare sopra a questi gossip, vuole fermarli sul nascere anche perché l’ex fidanzato è al corrente di tutto ciò che succede nella sua vita. A quanto pare non è ancora detta l’ultima parola su questa coppia: Sara Shaimi e Sonny Di Meo torneranno presto insieme? Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale, quando i due saranno sicuri di essere pronti a ricominciare la loro storia.