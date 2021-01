Uomini e Donne oggi, Sara e Sonny si sono lasciati: l’amaro annuncio

Sara Shaimi e Sonny Di Meo si sono lasciati. Per la coppia di Uomini e Donne è arrivata, purtroppo, la rottura. A dare la triste notizia è stato l’ex corteggiatore, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Con un lungo messaggio sulle Storie, Sonny ammette di non sentirsela, al momento, di fare un video. Inoltre, Di Meo precisa di non avere voglia neanche di parlarne. Ma siccome sa bene che la loro storia è nata in un determinato contesto e che i fan hanno sempre dimostrato loro tanto affetto, Sonny non può non rivelare a chi lo segue quanto sta realmente accadendo con Sara.

L’ex corteggiatore fa sapere che “dopo un lungo periodo di incomprensioni” si sono resi conto di avere “una visione di vita completamente differente”, proprio come i loro caratteri. “Io e Sara non stiamo più assieme”, scrive Sonny, rendendo chiaro e preciso il suo messaggio. A questo punto, Di Meo chiede ai suoi fan di “essere carini”. L’ex corteggiatore è convinto che, al di là del contesto in cui avviene la conoscenza, solo con il tempo è possibile conoscersi davvero. Capita che un amore duri per sempre, ma “a volte rimane solo il ricordo”.

Al momento, da parte di Sara non è ancora arrivato un messaggio. Proprio l’ex tronista scacciava via i pettegolezzi, lo scorso mese di dicembre, sulla sua presunta crisi con Sonny. Girava voce che i due si stessero lasciando, probabilmente perché i fan hanno iniziato a vederli raramente insieme sui social. La Shaimi chiedeva delicatezza e faceva sapere ai fan che qualora si fosse lasciata l’avrebbe detto. Dunque, l’ex tronista potrebbe in queste ore decidere di condividere anche lei un messaggio per annunciare la rottura.

Ovviamente ora il pubblico che li sostiene spera che possano ritrovare il sorriso insieme e riprendere così la loro relazione. Ma le parole di Sonny fanno pensare che la rottura sia stata una scelta presa da determinate consapevolezze. La loro decisione, pertanto, potrebbe essere ormai definitiva. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Sara e Sonny in futuro.

Intanto, arrivano anche belle notizie oggi per i fan del programma di Maria De Filippi. Alcuni indizi stanno facendo sperare in un ritorno di fiamma tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, i quali hanno annunciato la rottura durante la scorsa estate.