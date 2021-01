Uomini e Donne, Cristian Gallella e Tara: ritorno di fiamma, l’indiscrezione

Che succede tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella? Gli affezionati di Uomini e Donne sanno che la coppia è scoppiata a gran sorpresa la scorsa estate. Sulle cause che hanno portato il matrimonio al naufragio nessuno dei due ha detto nulla, come d’altra parte avevano annunciato nell’informare della rottura. Niente interviste, niente ospitate tv, né ora né mai, ribadiva l’ex tronista, sottolineando che i motivi dell’addio sarebbero rimasti privati. E così è stato. E adesso? Per caso c’è in corso un ritorno di fiamma? Se di ritorno di fiamma non si tratta, potrebbe essere considerato un riavvicinamento.

Dopo la fine della relazione, la Gabrieletto confidava ai propri fan Instagram di essere in procinto di far ritorno a Vicenza, sua città natale e dove tuttora abitano i suoi cari. Eppure, come ha rivelato il portale Isa e Chia, nell’ultimo periodo pare che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia sostato a Roma. E nella Capitale chi dimora? Cristian. Ma c’è dell’altro: la donna avrebbe ripreso a indossare degli anelli legati alla sua storia con Gallella. Insomma, una serie di indizi spingono a credere che forse i due abbiano avuto un ripensamento sulla fine della love story… Si attendono conferme o smentite, con relativi sviluppi della vicenda.

Cristian e Tara: da UeD a Temptation Island, passando per il matrimonio e arrivando alla rottura

Gallella e Tara hanno formato una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due hanno partecipato anche alla prima edizione di Temptation Island, in onda dal 3 al 24 luglio 2014. Dopodiché Cristian ha abbandonato il mondo dello spettacolo mentre la Gabrieletto ha continuato a strizzare l’occhio alla tv, prendendo parte all’Isola dei Famosi.

La 33enne è anche alquanto presente sui social, a differenza dell’ex tronista che preferisce mantenere un profilo più basso sulle piattaforme web. La relazione, culminata con il matrimonio nel settembre 2016, li ha portati a trasferirsi a Roma. Infine la rottura consumatasi l’estate scorsa… Ora pare si sia aperto uno spiraglio per un ritorno in love.