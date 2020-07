Uomini e Donne, Tara e Cristian. Parla Gallella: “Separati, siamo single”

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella non sono più una coppia. Il matrimonio è naufragato. Le voci di crisi e la relativa rottura della coppia sbocciata a Uomini e Donne trovano oggi conferma nelle parole dell’ex tronista, che attraverso alcune Stories Instagram ha annunciato che lui e l’ex corteggiatrice, da ora anche ex moglie, hanno preso strade diverse. Gallella ha fatto sapere di parlare anche per bocca di Tara, specificando che i motivi dell’addio non saranno mai resi noti. Né adesso, né in futuro. Non c’è da aspettarsi alcuna intervista, quindi, da parte sua o della Gabrielletto sulla vicenda. Dall’altro lato ha invitato fan e media a non inventarsi ricostruzioni fantasiose in merito al capolinea sentimentale. Una sola cosa è sicura: la relazione è giunta su un binario morto, a un punto di non ritorno.

Uomini e Donne, Cristian Gallella annuncia la fine del matrimonio con Tara Gabrieletto

Tara e Cristian si sono sposati nel 2016, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. A immortalare l’evento furono presenti le telecamere di Verissimo. Oggi quella favola d’amore si è interrotta. “Abbiamo deciso di separarci”, ha spiegato Gallella aggiungendo che “ognuno prenderà la propria strada” e che entrambi “non metteranno mai in piazza i motivi della separazione”. Cristian, come sopra accennato, ha puntualizzato che non ci sarà alcuna intervista sua e dell’ex moglie sulla rottura. Inoltre ha dichiarato che l’addio si è consumato già da un po’: “Da un po’ di tempo sono single”. Gallella ha sottolineato che da ora in poi sia lui sia la Gabrieletto possono sentirsi liberi di frequentare altre persone e di fare quel che vogliono non essendo più una coppia. “Non serve inventare motivi strani. Li sapremo sempre e solo noi”, la chiosa finale.

Uomini e Donne, Tara e Cristian: la coppia che tanto ha fatto sognare non c’è più

Tara e Cristian sono stati una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due hanno partecipato anche alla prima edizione di Temptation Island, in onda dal 3 al 24 luglio 2014. Dopodiché Gallella si è allontanato dal mondo dello spettacolo. L’ex corteggiatrice, invece, ha continuato a strizzare l’occhio alla tv, partecipando all’Isola dei Famosi. La 33enne è piuttosto attiva anche sui social, a differenza dell’ex tronista che preferisce mantenere un profilo più basso sulle piattaforme web. Il matrimonio li ha portati a trasferirsi a Roma dove hanno avviato con alcuni soci una attività nel settore della ristorazione.