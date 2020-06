Cristian e Tara in crisi, nuove parole della Gabrieletto: “Non sto bene”

È crisi profonda tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto. La coppia di Uomini e Donne, da anni una delle più solide, è a un passo dal divorzio. È stata la stessa ex corteggiatrice del Trono Classico a rivelarlo attraverso le stories Instagram, invitando i follower a non fare ulteriori domande. Interpellata da Fanpage l’ex barista è stata piuttosto vaga, non nascondendo il momento assai duro e complicato. Tara ha ammesso di non stare bene e che sta prendendo delle decisioni importanti circa il suo futuro con Cristian. Quest’ultimo, dal canto suo, preferisce restare in silenzio e non ha ancora proferito parola sulla faccenda. Da anni Gallella si è allontanato dal mondo dello spettacolo e neppure sui social network è molto attivo. Tutto il contrario di Tara che, seppur lontana dal piccolo schermo dopo l’Isola dei Famosi, ha avviato una discreta carriera di web influencer.

Cristian e Tara di Uomini e Donne a un passo dal divorzio

“Non dirò nulla. Né ora, né mai”, ha premesso Tara Gabrieletto a Fanpage dopo l’annuncio della crisi con il marito Cristian Gallella “Non uscirà niente dalla mia bocca. Ho detto quello che vedi nelle mie storie su Instagram. Che stiamo prendendo delle decisioni importanti per noi. Nulla di più, nulla di meno”, ha spiegato. “Devo estraniarmi da tutto. Bene non sto, vedremo”, ha puntualizzato la 33enne. Restano dunque avvolti nel mistero i motivi di questa crisi tra Cristian e Tara. C’entra forse la recente quarantena che ha messo in ginocchio l’Italia intera e soprattutto tanti amori, Vip e non? L’ultimo scatto social di coppia risale allo scorso primo maggio, quando la Gabrieletto ha condiviso una foto-ricordo dell’ultima vacanza alle Maldive. Cristian e Tara sono sposati da quattro anni: il loro matrimonio è stato celebrato, con telecamere di Verissimo al seguito, nel settembre 2016.

Cristian e Tara lontani dal mondo della televisione

Dopo le partecipazioni a Uomini e Donne, Temptation Island e Isola dei Famosi, Cristian Gallella e Tara Gabrieletto hanno deciso di allontanarsi dal mondo della televisione. Si sono trasferiti a Roma dove hanno avviato con alcuni soci una attività di ristorazione e hanno cominciato a condurre una vita normale, lontana da gossip e malelingue. Tara ha però cercato di mantenere un rapporto quotidiano con le sue fan, affermandosi come web influencer.