Uomini e Donne: Riccardo e Roberta ci riprovano, il ritorno di Lucrezia

Le anticipazioni rivelano che, nel corso della registrazione di sabato 14 novembre 2020, il cavaliere di Taranto e la Di Padua sorprendono tutti; e mentre arriva un nuovo giovane cavaliere per Gemma, torna in studio l’ex corteggiatrice

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne solo qualche giorno fa e già è arrivato il colpo di scena. Secondo le anticipazioni di Isa e Chia, nel corso della registrazione di ieri, il cavaliere di Taranto ha rivelato che sta sentendo Roberta Di Padua! Sembra un ritorno indietro nel passato. Riccardo si era da poco lasciato con Ida Platano ed era tornato nel parterre maschile. Qui aveva iniziato una conoscenza con Roberta, che aveva fatto soffrire non poco la dama di Brescia. La loro frequentazione non si era conclusa nel migliore dei modi. Addirittura la Di Padua aveva colpito fisicamente il Guarnieri di fronte a tutti i presenti in studio. Ora, però, i due decidono di mettere una pietra sopra al passato e ripartire da zero con una nuova conoscenza.

Entrambi hanno ammesso che si trovano molto bene e che stanno al telefono diverse ore. Per il momento, hanno rivelato in studio, hanno l’intenzione di proseguire la conoscenza. E mentre Riccardo ha da poco detto definitivamente addio a Ida, Roberta ha chiuso con Michele. Intanto, sempre durante la registrazione di ieri, per Gemma Galgani è arrivato un uomo molto più giovane di lei, che ha 41 anni. Oltre a conoscere Biagio e Maurizio, la dama torinese è pronta a frequentare anche questo nuovo cavaliere.

In studio i presenti hanno festeggiato il compleanno di Tina Cipollari. In particolare, Maria De Filippi ha fatto preparare una grande torta proprio per fare i suoi auguri all’opinionista. È arrivato poi un altro colpo di scena con il ritorno a sorpresa di Lucrezia Comandacci. Quest’ultima, dopo aver lasciato il programma diverso tempo fa, ha deciso di tornare per continuare la sua conoscenza con Armando Incarnato. In quanto non sentiva di riuscire a dare tutta se stessa, l’ex corteggiatrice di Gianluca De Matteis aveva deciso di abbandonare la scena.

Davide Donadei ha espresso, invece, la sua preferenza. Il tronista ha rivelato che attualmente la corteggiatrice che è avanti rispetto alle altre è Beatrice Buonocore, con cui si è visto attraverso una videochiamata su Skype in settimana. Chiara Rabbi, però, ha reagito male di fronte a questa situazione, tanto che ha lasciato lo studio. Ovviamente Davide è corso dietro alla corteggiatrice.

Anche Sophie Codegoni prosegue il suo percorso e tra i corteggiatori spuntano Matteo e Antonio. Il primo è giunto in studio chiedendo spiegazioni, poiché non è stato portato in esterna. Intanto, però, la tronista è apparsa davvero molto interessata al secondo, che ha suscitato polemiche a causa del suo atteggiamento arrogante.