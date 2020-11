Uomini e Donne oggi: Roberta fa una dura scelta, la gaffe di Sophie

Nuovo appuntamento oggi con Uomini e Donne per il pubblico di Canale 5, che continuerà a scoprire cos’è accaduto nel corso della registrazione dell’1 novembre. Ieri è stato annunciato che Tina Cipollari non è presente in studio, ma segue la puntata in collegamento da casa. L’opinionista deve rispettare la quarantena, in quanto è stata a contatto con una persona che è risultata positiva al Coronavirus. Oggi i telespettatori vedranno Davide Donadei – ieri ha eliminato Rossana – raccontare cos’è accaduto nei giorni precedenti a questa registrazione. Scendendo nel dettaglio, il tronista rivela di essere uscito con Silvia, ma decide di eliminarla. È uscito anche con Valeria e questo ha generato reazioni diverse in Beatrice e Chiara. La prima confessa di non averlo pensato in settimana, in quanto non si sono neanche sentiti per messaggio. Invece, Chiara dimostra di essere delusa dal comportamento di Davide. Quest’ultimo ribadisce di avere una preferenza, senza però rivelarne il nome.

Roberta Di Padua ha appena assistito al ritorno di una sua vecchia conoscenza, Riccardo Guarnieri. La dama ha dimostrato di non provare rancore nei confronti del cavaliere di Taranto. È semplicemente apparsa abbastanza imbarazzata. Nel corso della puntata in onda oggi, venerdì 13 novembre, dovrebbe sedersi al centro dello studio proprio Roberta. La dama ammette di aver deciso di chiudere la sua conoscenza con Michele. Quest’ultimo aveva promessa che avrebbe almeno provato a cambiare e a essere più presente dopo la gara di bodybuilding. Ciò, però, non sarebbe avvenuto. Non solo, la Di Padua torna indietro nel tempo, a quanto accaduto la settimana precedente, quando ha scoperto che il cavaliere aveva inviato le foto del suo fisico anche a Giulia.Per la Di Padua arriva un nuovo ragazzo pronto a conoscerla. Si chiama Matteo e vorrebbe iniziare una conoscenza anche con Carlotta.

Sophie Codegoni racconta di essere uscita finalmente con Matteo. I due hanno fatto un’esterna molto carina, durante la quale le ha presentato il suo cane. In seguito è uscita anche con Antonio. Hanno messaggiato in settimana, ma la tronista era convinta di sentire Matteo. Un momento divertente, che però non fa ridere Antonio. Alla fine Sophie decide di ballare con il primo.